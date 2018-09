Apfelwochen am Bodensee beginnen am Samstag

Bundesweit werden in diesem Jahr voraussichtlich rund 935 000 Tonnen Äpfel geerntet, jeder Dritte davon stammt vom Bodensee, wie die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH mitteilt. Bei den Apfelwochen, die am Samstag, 22. September, beginnen, findet jeder seinen Lieblingsapfel – egal ob säuerlich-herb oder saftig-süß. 20 Orte am deutschen Seeufer präsentieren Produkte rund um den Apfel.

Gemütliche Apfelfeste gemeinsam mit Einheimischen zelebrieren, beispielsweise in Ailingen. Live erleben, wie der Apfel zum Edelbrand wird in Wasserburg, molekulares Kochen mit Äpfeln in Lindau oder ein Apfelbuffet bei Vollmond auf dem Höchsten am Gehrenberg – das sind einige Beispiele von mehr als 100 Apfelevents im Zeitraum vom 22. September bis 14. Oktober.

Die teilnehmenden Restaurants servieren den Apfel beispielsweise heiß auf Eis oder flüssig in Form leckerer Apfelbrandrahmsoße. Für einen längeren Apfelgenuss bieten die Apfelwochen erstmalig mehrere Pauschalangebote. Zwischen zwei und vier Nächten verbringen Gäste laut DBT am Bodensee und kosten die Apfelwochen somit voll aus.

Klein aber fein, so lassen sich die zahlreichen Hofläden beschreiben, die das deutsche Bodenseeufer zu bieten hat. Regionaler Genuss in Form von Säften, Spirituosen und Äpfel, eingelegt für den Heimweg. Am besten schmeckt es dennoch vor Ort. Der gesundheitsbewusste Urlaubs- und Obsthof Steffelin erfreut Gäste von nah und fern beispielsweise jeden Tag mit einem Hoffrühstück. Lauwarmer Apfelkuchen oder ofenfrische Apfeldinnele stehen zur Auswahl. Wie vielerorts geht es auch hier mit Gästen im Erntezügle, „Obstkistle“ genannt, in die hofeigenen Plantagen.

„Auf unsere Besucher wartet ein Lebensgefühl von Natürlichkeit und Gelassenheit. Der Apfel nimmt sich die Zeit zu gedeihen. Die herrliche Symbiose aus erntefrischen Produkten und der malerischen Kulisse des Bodensees nimmt der Apfelwochen-Besucher schnell wahr. Genuss und Entspannung kehren ein und der Gast vergisst für eine Weile seinen Alltag.“, sagt Jennifer Krähmer, Projektverantwortliche der Apfelwochen von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH.

Der Auftakt findet in diesem Jahr am Samstag, 22. September, in Markdorf statt. Der Apfel- und Handwerkermarkt lädt zum Flanieren ein, die Landfrauen backen nach ihren besten Apfelkuchenrezepten und natürlich gibt es vieles zu verkosten und zu genießen.