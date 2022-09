Apfelsortengarten öffnet seine Tore

Die Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg öffnet am Samstag, 24. September, von 10 bis 15 Uhr, ihren Apfelsortengarten. Dort kann die Vielfalt von Farben, Formen und Geschmack historischer Apfelsorten erlebt werden. Es besteht die Möglichkeit, Apfelsorten selbst zu pflücken und zu probieren. Unbekannte Apfel- und Birnensorten können zur Sortenbestimmung mitgebracht werden. Um 11 und 13 Uhr werden kostenlose Führungen angeboten. Der Sortengarten befindet sich am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Schuhmacherhof 6 in Ravensburg-Bavendorf.