Apex Legends bekommt ersten offiziellen E-Sport-Wettbewerb

Von Schwäbische Zeitung

In der Vorwoche hat das Polizeirevier Weingarten in der Fußgängerzone in Weingarten Fahrradkontrollen gemacht. Dabei wurden 76 Radfahrer wegen des verkehrswidrigen Befahrens der Fußgängerzone gebührenpflichtig verwarnt. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Diese Ordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld von 15 Euro geahndet.

Am ersten Kontrolltag zeigte sich aus Sicht der Polizei ein großer Teil der 76 verwarnten Radfahrer uneinsichtig und, trotz verkehrserzieherischer Gespräche, häufiger unbelehrbar.