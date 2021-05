AOK veranstaltet Erste-Hilfe-Workshop für Eltern

Lindau (sz) - Welche Maßnahmen sollen in einer Notfallsituation ergriffen werden? Was ist zu tun, wenn vom Kind ein Fremdkörper verschluckt wird? Welche Sofortmaßnahmen sind die richtigen bei Verbrühungen, Verbrennungen, Fieberkrampf oder Insektenstich? Auch medizinische Laien können schnell und vor allem kompetente Erste Hilfe leisten. Wie, das erfahren die Teilnehmer in einem der virtuellen Workshops. Diese finden in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) aufgrund der aktuellen Corona-Situation über die Plattform MS Teams an folgenden Terminen statt: Dienstag, 18. Mai, 9 bis 12 Uhr, Mittwoch, 19. Mai, 18 bis 21Uhr, Donnerstag, 20. Mai, 9 bis 12 Uhr. Die Kosten übernimmt die AOK Bayern im Rahmen der Kampagne „Gesunde Kinder – gesunde Zukunft“.