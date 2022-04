AOK plant Beratungsgespräche auf Ukrainisch

Die finanzielle Schieflage der gesetzlichen Krankenversicherung beschäftigt auch den Bezirksrat der AOK Ulm-Biberach, die Selbstverwaltung der Krankenkasse. Die Mitglieder des 28-köpfigen Gremiums trafen sich erstmals seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren wieder zu einem persönlichen Austausch. Dabei gab es neben Kritik an politischen Entscheidungen auch Ideen für die Zukunft. Wie der Pressemitteilung der AOK zu entnehmen ist, plant die Kasse, für erwartete 35.000 geflüchtete Ukrainer in Baden-Württemberg nun einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin in der Beratung einsetzen. Götz Maier, Vorsitzender des Bezirksrates, sagte auf der Sitzung dazu: „Ukrainisch ist damit eine von mehr als einem Dutzend Sprachen, in denen Beratungsgespräche bei der AOK Ulm-Biberach geführt werden können.“

Darüber hinaus kritisierte er laut Meldung die von Gesundheitsminister Lauterbach ins Spiel gebrachte Anhebung der Versichertenbeiträge. In Zeiten stark steigender Lebenshaltungskosten und eines Krieges in Europa halte er die Idee einer Erhöhung der Beiträge für die schlechteste Lösung.

Wie die Kasse weiter mitteilt, kritisierte auch Maria Winkler, die stellvertretende Vorsitzende des Bezirksrates, die Pläne des Bundesgesundheitsministers: „Ich halte diesen Vorschlag für ein falsches Signal und auch für sozial ungerecht. Mit einer Erhöhung der Beiträge werden in erster Linie kleinere und mittlere Einkommen belastet“, sagte sie. Die nächste Sitzung des Bezirksrates findet im Juli statt.