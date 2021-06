AOK gibt Tipps zur kindersicheren Wohnung

Stürze, Verbrennungen und Verbrühungen, Schlucken von Gegenständen, von Medikamenten oder giftigen Haushaltsmitteln und sogar Ertrinken: Laut Ingrid Bodenmüller-Bader von der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau passieren die meisten Unfälle von kleinen Kindern nicht auf der Straße, sondern in den eigenen vier Wänden. „Doch die Gefahren zu Hause werden von den Eltern oft unterschätzt.“ Heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nur neun Prozent der Eltern gingen demnach davon aus, dass ihr Kind in der eigenen Wohnung gefährdet ist, wie eine Elternumfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder ergeben habe. Aus Sicht der Eltern sei der Straßenverkehr die größte Gefahrenquelle, doch dort würden tatsächlich nur sieben Prozent der Unfälle bei Kindern bis zu fünf Jahren geschehen – zu Hause dagegen mehr als 60 Prozent. Insgesamt müssten zwei Millionen Kinder jedes Jahr nach einem Unfall zum Arzt gebracht, weitere knapp 200 000 sogar im Krankenhaus behandelt werden.

So sei die Küche ein verheißungsvoller, aber auch gefährlicher Ort: Schnell könne zum Beispiel die Hand an der heißen Herdplatte verbrannt sein, zumal Kinder noch nicht so schnell reagieren und die Finger wegziehen könnten. „Auch elektrische Küchengeräte wie Wasserkocher oder Kaffeemaschine sollten für die kleinen Entdecker außer Reichweite verstaut sein“, rät Ingrid Bodenmüller-Bader. Das gelte ebenso für die dazugehörigen Kabel. Auch abseits der Elektrogeräte würden Gefahrenquellen lauern. Daher sollten Tischdecken auf Küchen- und Esstischen ebenfalls entfernt werden, denn Kinder könnten daran ziehen, sodass Kaffeebecher und Teekannen samt heißem Inhalt herunterfallen und zu schweren Verbrennungen bei den Kleinen führen könnten.

Wenn Kinder sich verbrennen oder verbrühen, sollten Eltern Ruhe bewahren und ihr Kind beruhigen. Zuerst sollte in Brand geratene Kleidung mit Wasser gelöscht oder die Flammen mit einer Decke erstickt werden. Bei Verbrühungen muss die mit heißer Flüssigkeit durchtränkte Kleidung rasch, aber vorsichtig ausgezogen werden. „Kleinflächige Verbrennungen, zum Beispiel am Finger, werden am besten mit handwarmem Wasser - mindestens 15 Grad Celsius - für 10 bis 15 Minuten gekühlt“, wird Dr. Ralph Selbach, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Beratungsarzt bei der AOK Bayern, zitiert. Bei großflächigen Verbrennungen, auch bei Kleinkindern und Säuglingen, soll nicht gekühlt werden, da das zu einer gefährlichen Unterkühlung führen kann. Besser sei es, betroffene Körperteile mit einem keimfreien Verbandtuch abzudecken und schnell den Notruf 112 wählen. „Brandsalben, Brandbinden oder Öl dürfen nicht auf die Wunde aufgetragen werden, weil sie die Hitze im Gewebe halten und so verhindern, dass die Haut mit Luft versorgt wird“, so Dr. Ralph Selbach. Auch sogenannte Hausmittel wie Mehl, Puder oder Öl seien tabu.

Gerade Säuglinge könnten in der Badewanne selbst bei einer Wassertiefe von nur fünf Zentimetern ertrinken. Deshalb sollten Eltern Babys und Kleinkinder im Wasser immer selbst beaufsichtigen und die Aufsicht auch nicht älteren Geschwisterkindern überlassen. Eine große Gefahr im Bad gehe auch von elektrischen Geräten aus. Eltern sollten ihren Kindern erklären, dass Wasser und Strom eine lebensgefährliche Kombination darstellen. Fön und Rasierapparat sollten nach Gebrauch vom Netz genommen und weggeräumt werden.

Eltern sollten die Wohnung also aus der Perspektive des Kindes begutachten: Welche Steckdosen müssen wir absichern? Sollten wir ein Schutzgitter an die Treppe und an den Herd montieren? Sind Putzmittel verschlossen im Schrank? Welche Regale wackeln? Bestehen die Spielzeuge aus nicht zu kleinen Teilen? Und nicht zuletzt: Sind Fenster und Türen mit kindersicheren, abschließbaren Griffen versehen?