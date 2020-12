AOK dankt Mitarbeitern für ihre Treue

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei sucht nach dem 27 Jahre alten Thomas M., der seit Montag aus Reutlingen vermisst wird. Der aus Neuffen stammende Mann hat am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, eine Fachklinik in Reutlingen verlassen, in der er Patient gewesen war. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Vermissten. Fahndungsmaßnahmen, in die unter anderem einen Personenspürhund und einen Polizeihubschrauber beinhalteten, blieben erfolglos.