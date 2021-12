AOK-Bezirksrat: Karl Groß folgt auf Roland Hamm

Zum Jahresbeginn gibt es einen Wechsel beim Vorsitz im Bezirksrat der AOK Ostwürttemberg. Karl Groß, Vertreter der Arbeitgeber, übernimmt turnusgemäß von Versichertenvertreter Roland Hamm.

Das paritätisch aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern besetzte Organ der Selbstverwaltung unterstützt die Geschäftsführung der AOK Ostwürttemberg in gesundheitspolitischen Fragen. Der AOK-Bezirksrat Ostwürttemberg besteht aus jeweils 13 Versicherten- und Arbeitgebervertretern der Region.

„2022 wird durch den Wechsel bei der Bundesregierung einiges in Bewegung kommen“, sagt Groß. „Die im Koalitionspapier angekündigten Pläne der Bundesregierung klingen größtenteils vielversprechend. Jetzt müssen auch Taten folgen.“ Die wichtigsten Baustellen im Gesundheitswesen sind Pflegefachkräftemangel, moderne Krankenhausplanung und eine nachhaltige Finanzierung des gesetzliche Krankenversicherungssystems (GKV) und die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum.

„Auch in Ostwürttemberg ist der Ärztemangel präsent und wird sich verschärfen“, sagt Groß. „Daher wäre es wichtig, verstärkt bestimmte medizinische Aufgaben zu delegieren. Die AOK Baden-Württemberg hat dazu eine Lösung. Im Rahmen des AOK-Haus- und Facharztprogramms wird es den teilnehmenden Ärzten ermöglicht, „Verah“ und „Efas“ zu beschäftigen, die etwa chronisch Kranke ambulant betreuen können“, so der Bezirksratsvorsitzende. „Verah“ ist die Abkürzung für Versorgungsassistentin/Versorgungsassistent in der Hausarztpraxis und „Efa“ die Entlastungsassistentin/Entlastungsassistent in der Facharztpraxis.

Auch die Corona-Epidemie wird weiter die Arbeit der AOK prägen. Die AOK hält die Kundencenter geöffnet, Besucher müssen aber nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Der 3G-Nachweis wird am Eingang von den Kundenberatern der AOK Ostwürttemberg geprüft. „Kunden wie auch die Beschäftigten sollen damit geschützt werden“, betont Groß.

Als Bezirksratsvorsitzender und Arbeitgebervertreter mahnt Groß, bei der nachhaltigen Finanzierung der GKV die Unternehmer nicht überproportional zu belasten. „Statt an der Beitragsschraube zu drehen oder die Defizite durch Steuergelder auszugleichen, sollte die Politik lieber die Gesetze der letzten Legislaturperiode prüfen, die den Versicherten keine besseren Versorgungsangebote, aber den Trägern der Gesetzlichen Krankenversicherung massive Mehrausgaben beschert haben.“