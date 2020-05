Anwalt kommt „wegen Corona“ nicht zur Verhandlung

Von Schwäbische Zeitung

Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz hat am Montag seine Mitarbeiter über die Anmeldung von Kurzarbeit informiert. Das betreffe vorläufig zehn Prozent der Belegschaft, so eine Pressemitteilung des Unternehmens. Der Anteil der Arbeitszeitreduktion in den betroffenen Bereichen umfasse im Schnitt rund 25 Prozent.

„Die betroffenen Bereiche wurde mit großer Sorgfalt festgelegt“, schreibt Regina Stern von der Unternehmenskommunikation in der Mitteilung.