Antrag auf digitale Parkraumbewirtschaftung für die Insel

Lindau (sz) - Die CSU und Ja-Fraktion hat einen Antrag an den Lindauer Stadtradt gestellt zur Einführung einer digitalen Parkraumbewirtschaftung auf der Insel mittels Parksensoren sowie die Anschaffung einer digitalen Anwohnerparkkarte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Parken zeige immer wieder die gleichen Problemstellungen auf, wie etwa Parksuchverkehr, Parkraumnutzung und so weiter. Um diese Probleme zu lösen, seien unter anderem ein gutes Parkleitsystem sowie Nutzergruppenlenkung via Digitalisierung nötig. „Es gibt Firmen, die hier Lösungsmodelle erarbeiten, bei welchen über Bodensensoren Daten erfasst werden. Diese Sensoren leiten die Daten zeitaktuell an das Parkleitsystem und gleichzeitig an eine App für Parkplatzsuchende weiter. Somit wird dem Nutzer der App sofort mitgeteilt wo ein Parkplatz frei ist. Mit der Nutzung der App wird der CO2 Ausstoß verringert, denn der Parkplatzsuchverkehr wird nachweislich verringert“, heißt es in dem Antrag. Durch einen digitalen Sensor im Auto können zudem Anwohner einen digitalen Anwohnerparkausweis erhalten.