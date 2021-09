Anträge auf ESF-Förderung für das Jahr 2022 bis Ende September einreichen

Für das Jahr 2022 erhält der Landkreis Ravensburg nach eigenen Angaben einen Betrag in Höhe von 208 580 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verbesserung der Beschäftigungslage. In der Förderperiode 2021- 2027 soll in der regionalen Förderung ein Schwerpunkt auf die Steigerung der sozialen Inklusion und der gesellschaftlichen Teilhabe sowie die Bekämpfung der Armut gesetzt werden. Es zeichnet sich ab, dass diese Förderziele infolge der COVID-19-Pandemie und deren Bewältigung noch größere Bedeutung erlangen werden. Von der Corona-Pandemie besonders betroffene Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher sowie Schulverweigerer sollen, auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes unter Berücksichtigung alternativer und innovativer Methoden wie beispielsweise Erlebnispädagogik motiviert werden, einen Schulabschluss anzustreben.

Freie Träger, die entsprechende Projekte umsetzen möchten, können ihre Anträge bis zum 30. September 2021 bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bereich Finanzhilfen, Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe einreichen. Die Antragsformulare können unter https://zuma.l-bank.de/zuma heruntergeladen werden. Es können nur Anträge bewilligt werden, bei denen die planmäßige Zahl der Teilnehmenden mindestens 10 Personen beträgt.