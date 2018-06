„Und bitte“, ruft die Aufnahmeleiterin. Die Kamera läuft und am Ende der Straße sieht man ein Paar gemütlich auf das Filmteam zuschlendern. Kaum sind die beiden beim Team angekommen, werden sie noch einmal losgeschickt, die Aufnahme muss wiederholt werden. Das Paar macht kehrt und geht wieder Richtung Ortsmitte Ramsenstrut.

Ramsenstrut? Filmaufnahmen in Ramsenstrut? Ja, das kann‘s geben, denn Anton Stegmaier hat sich getraut und sich beim neuen SAT 1-Format „Land sucht Liebe“ mit der Moderatorin Carolin Kunath beworben. Daher hatten er und seine Favoritin Maria Celia mehrere Tage Besuch von einem vierköpfigen Aufnahmeteam des Senders.

„Das ist schon etwas anstrengend“, erzählt Anton Stegmaier bei selbst gemachtem Apfelsaft im Esszimmer des Hauses der Familie. „Es gibt halt viele Wiederholungen. Aber ich zieh das jetzt durch.“ Komisch sei es am Anfang gewesen, sich selber im Film zu sehen. Vorgegeben werde den beiden übrigens nichts, sie sollen einfach nur bei den Dingen begleitet werden, die sie zusammen unternehmen. So wie bei der zuvor beschriebenen Szene: Zum Abendessen soll es nämlich Antons Leibgericht geben, Schnitzel und Kartoffelsalat. Dazu musste man natürlich erst mal zum Metzger. Der Kartoffelsalat wird dann von seiner 72-jährigen Mutter, mit der er gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Schwägerin unter einem Dach lebt, zubereitet. Auch sie ist oftmals im Fokus der Kamera. „Wir waren auch beim Tanzen, das ist eh ein großes Hobby von mir“, erzählt Stegmaier weiter, „seine“ Maria lächelt ihn dabei an. Zwei Damen hatte der 46-jährige Industriemechaniker zur Auswahl. Für die gebürtige Brasilianerin Maria Celia hat er sich schnell entschieden. Kein Wunder, denn er liebt neben Schlager, Disco und Volksmusik vor allem südamerikanische Musik und Tänze. Und den Rhythmus hat Maria Celia, die auch gerne tanzt, natürlich von Geburt an im Blut. Für sie war es auch schnell klar, dass sie Anton kennen lernen will: „Ich habe ihn im Fernsehen gesehen und fand ihn süß“, erzählt sie. „Das war einfach so ein Bauchgefühl. Und außerdem gefällt mir das Landleben.“

Auf der Ostalb ist sie noch nie gewesen, doch gefällt es ihr sehr gut. 16 Jahre lebt sie schon in Deutschland, die Sprache hat sie noch in der alten Heimat beim Goethe-Institut gelernt. Noch arbeitet sie in Türkheim in einer Metzgerei

Wie kommt denn nun ein gestandenes Mannsbil d dazu, sich bei einem Format wie „Land sucht Liebe“ zu bewerben. „Ich habe die Ausschreibung Anfang des Jahres im Internet gesehen und sofort gedacht, da mache ich mit“, erklärt Anton Stegmaier, der bis jetzt noch nie verheiratet war. Das sei aber sein großer Wunsch, auch mit der passenden Partnerin eine Familie zu gründen. Da trifft es sich ja gut, dass auch Maria Celia ein Familienmensch ist. „Ich habe hier im Ort nur positives Feedback bekommen“, sagt ein glücklich wirkender Anton. „Und das Schöne ist, dass wir auch mal Zeit nur für uns haben.“ Die Kamera ist also nicht immer dabei. Was nun aus den beiden wird, kann noch nicht verraten werden. „Da müssen sich die Zuschauer noch etwas gedulden“, sagt Anton Stegmaier lachend. „Es soll ja spannend bleiben. Auf jeden Fall wird es viele Überraschungen geben.“ Ihm ist vor allem wichtig, dass das Landleben positiv rüberkommt.

Die Aus strahlung von Antons Geschichte ist im Oktober geplant. „Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn man mal bei solch einer Sache mitmacht“, erzählt Anton abschließend. „Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe.“

Die Sendung „Land sucht Liebe“ auf SAT 1 startet am Montag, 17. September, um 19 Uhr. Anton und Maria Celia werden in der Woche ab Montag, 8. Oktober, zu sehen sein.