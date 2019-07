Anton Sieber führt Leupolz auch in die neue Amtsperiode

Die vor allem für Rennradrahmen und -laufräder der Edelmarke „Lightweight“ bekannten Firmen Carbofibretec und Carbon Sports sind in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weshalb die Holdinggesellschaft, die Wissler Management & Technologie GmbH mit Sitz in Lenningen und Verwaltungsniedrlassung in Friedrichshafen am 26. Juni beim Amtsgericht Esslingen für die gesamte Wissler Group einen Antrag auf gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt hat.