Pius Bandte und Anton Hofreiter kämpfen um Stimmen

Lindau (lz) - Als Landtagsvizepräsident Thomas Gehring am vergangenen Freitagabend am Therese-von Bayern-Platz den grünen Stimmkreiskandidaten zur Bundestagswahl, Pius Bandte, auf die Bühne bat, gab es lange anhaltenden Beifall der circa 100 anwesenden Zuschauenden. Gehring, der den Stimmkreis Lindau-Sonthofen im Landtag vertritt, bezeichnete den 23-jährigen Bandte als den neuen Sympathieträger der Grünen im Allgäu, wie Bündnis90/Die Grünen in einer Pressemitteilung schreiben.

Bandte berichtete von seiner Wahl-Radl-Tour durch den Stimmkreis mit den vielen Mut machenden Kontakten zu Menschen und Betrieben, die schon heute nachhaltig leben und arbeiten. Er sei überzeugt, dass die Gesellschaft schon weiter sei als die Politik. Bandte berichtete von seinen lokalpolitischen Erfahrungen beim Bürgerbegehren gegen das Parkhaus am Eingang zur Lindauer Insel sowie im Stadtrat und Kreistag. Da grüne Kommunalpolitik immer wieder an den falschen Weichenstellungen in Berlin scheitere, wolle er nun dort Abhilfe schaffen.

Unterstützt wurde Pius Bante an diesem Abend vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Deutschen Bundestag, Anton Hofreiter, der sofort zum Thema kam: „Die Bewältigung der Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Gleichzeitig liegt darin auch eine Chance: Klimaschutz ist ein riesiges Innovationsprogramm und bringt die Jobs der Zukunft. Deutschland braucht jetzt einen umfassenden, verbindlichen und sozial gerechten Plan für den Klimaschutz: Mit einer Ausbauoffensive für Erneuerbare Energien, einer Mobilitätswende, die alle mitnimmt, einem klimaneutralen Umbau der Industrie und einer nachhaltigen Landwirtschaft.“

Als Biologe machte Hofreiter klar, dass es nicht um die Rettung des Planeten gehe, sondern: „Der Planet hält jede Krise aus und hat alle Zeit der Welt, um sich wieder zu erholen. Aber die Lebensgrundlagen der Menschen sind massiv in Gefahr: Das Artensterben ist neben der Klimakrise die größte Gefahr für unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Der Verlust von Schmetterlingen, Singvögeln und Bienen ist mittlerweile für jeden Menschen in Deutschland greifbar. Besonders wertvolle Ökosysteme müssen deshalb besser und strenger geschützt werden und zerstörte Naturräume müssen wiederhergestellt werden.“

Auch zum großen Themenbereich Mobilität hatte Toni Hofreiter klare Vorstellungen für die nächste Bundesregierung: „Die Klimakrise ist da, doch noch können wir verhindern, dass sie völlig eskaliert. Im Verkehrsbereich gab es in der Vergangenheit kaum Fortschritte, CO2 einzusparen. Erdöl verbrauchen wir für Mobilität vor allem in Form von Kerosin, Benzin, Diesel und Schweröl. Rund 70 Prozent des nach Europa importierten Rohöls verbrennen wir für Mobilität.Um allen Menschen eine CO2-freie Mobilität zu ermöglichen, braucht es eine Verkehrswende, die auf zwei Säulen steht: der Mobilitätswende und der Antriebswende. Für die Mobilitätswende müssen wir die Bahn pünktlich, bezahlbar, bequemer, flächendeckender und schneller machen“, sagte Hofreiter. Und fügte an „Die Bahnhöfe müssen einladend sein und nicht abschreckend – auch in ländlichen Regionen. Sie müssen zu Mobilitätsdrehscheiben werden mit Busbahnhof, Fahrradabstellanlage, Parkplatz und einem gepflegten Warteraum.

Nachdem die beiden Grünen noch Fragen aus dem Publikum beantworteten und Pius Bandte auf die Wichtigkeit hinwies, als Handwerker die Akademikerlastigkeit des Bundestages zu korrigieren, löste sich die Versammlung nach einem langen Applaus auf.