Anton Grammel holt in Berchtesgaden Platz 2

Der Kressbronner Skirennläufer Anton Grammel (Foto: PR) hat einen weiteren Podiumsplatz im Riesenslalom geschafft. In Berchtesgaden ist er nur vom weltcuperfahrenen Italiener Alex Hofer geschlagen worden. Im ersten Durchgang lag Anton Grammel mit 5/100 Sekunden Vorsprung auf Platz eins, am Ende war der Italiener jedoch um 14/100 Sekunden schneller. Durch die starke Besetzung des Rennens ist die FIS-Punkte-Ausbeute sehr gut, und bringt ihn in der Weltrangliste weiter nach vorn. Als Nächstes stehen zwei FIS Wettbewerbe in Hoch-Ybrig in der Schweiz an. Am Wochenende fährt der Kressbronner zwei Europacup-Rennen in Kirchberg/Tirol mit.