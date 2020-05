Anton Grammel für Europa-Team nominiert

Kressbronn (sz) - Nach dem vorzeitigen Ende der Rennsaison wurde bei der Cheftrainer Tagung in München über die Kaderzusammenstellung des Deutschen Skiverbandes entschieden. Dabei wurde Anton Grammel (Foto) vom Skiclub Kressbronn ins Europacup-team befördert. Durch die neue Kadereinteilung ist er aktuell der einzige verbliebene Athlet aus Baden-Württemberg in der Nationalmannschaft. Mit diesem Aufstieg hat der Kressbronner sein Saisonziel erreicht, und startet nun hoch motiviert in die Vorbereitungen für den nächsten Winter. Momentan steht Krafttraining im Stützpunkt in Oberstdorf auf dem Programm, parallel hierzu planen die Trainer die ersten Schneelehrgänge. Aufgrund der aktuellen Situation kann noch nicht festgelegt werden, in welchen Regionen auf Schnee trainiert werden kann.