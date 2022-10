Anton Blau erneut Präsident des Narrenrings Alb-Lauchert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Veringendorf/Gammertingen - In der Generalversammlung des Narrenrings Alb-Lauchert wurde Anton Blau in seinem Amt als Präsident des Narrenrings Alb Lauchert bestätigt. Er und die weiteren Vorstandsmitglieder erhielten jeweils einstimmig von den 47 stimmberechtigten Mitgliedern der einzelnen Narrenzünfte die Bestätigung in ihren Ämtern. Das Amt des stellvertretenden Ringpräsidenten musste neu bestellt werden. Markus Oswald von der Narrenzunft Ebingen stand für dieses Amt, das er auch schon in der Amtszeit der jetzigen Ehrenringpräsidentin Mechthild Schnitzer ausübte, nicht mehr zur Verfügung. Sein Einsatz für das Brauchtum „Fasnet“ und den Narrenring Alb-Lauchert würdigte Anton Blau mit der Übergabe einer „Ringtafel“.

Der Ortsvorsteher von Veringendorf, Michael Witte, übernahm die Entlastung der Vorstandschaft und die Wahl des Ringpräsidenten. Diese Ämter wurden „per Akklamation“ vergeben und so hatte Michael Witte nicht besonders viel Arbeit und die einzelnen Wahlvorgänge waren rasch abgewickelt. Die Wahl beziehungsweise Besetzung der folgenden Ämter fand unter der Wahlleitung des neuen/alten Ringpräsidenten statt: Das Amt des stellvertretenden Ring- und Museumspräsidenten wurde Klaus Gluitz übertragen. Schriftführerin bleibt Marianne Ahrens. Das Amt der Pressesprecherin übernimmt weiterhin Sabine Bingel. Die Finanzen verwaltet Werner Leipert. Als Kassenprüferinnen wurden Regina Fischer und Gabi Schneider bestätigt.

Bei der Versammlung in der Gemeindehalle Veringendorf hatte Anton Blau coronabedingt die Mammutaufgabe, drei Geschäftsjahre Revue passieren zu lassen. Letztmalig konnte ein Ringtreffen in Albstadt-Ebingen abgehalten werden. Durch die Coronapandemie wurde im Fasnetsjahr 2021 eine Fasnet in kleinem Rahmen abgehalten. 2022 wurden alle Fasnetsaktivitäten abgesagt. Die Narrenzünfte des Narrenrings Alb-Lauchert waren nicht untätig und nutzten diese Zeit, um eine längst überfällige Renovation des Fasnachtmuseums „Narrenburg“ in Hettingen in Angriff zu nehmen. Bei der räumlichen Umgestaltung wurde auch eine moderne kleine Küche eingebaut, die es jetzt ermöglicht, Führungen im Museum zu bewirten und Veranstaltungen anzubieten. Im Geschäftsjahr 2021 konnten ab September drei Events durchgeführt werden. Die dabei stetig wachsende Besucherzahl ermutigt die Verantwortlichen, weitere Veranstaltungen zu planen und zu organisieren.