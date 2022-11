Anti-Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt nach Messerangriff in Brüssel

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Brüssel ermittelt die belgische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Die Behörde habe wegen Verdachts auf ein terroristisches Motiv die Ermittlungen übernommen, erklärte ein Sprecher am Donnerstagabend. Ein Angreifer hatte in der belgischen Hauptstadt zwei Streifenbeamte mit einem Messer angegriffen, ein Polizist starb.

Laut belgischen Medienberichten stach ein Mann am Donnerstagabend nahe dem Bahnhof Gare du Nord auf zwei Streifenpolizisten ein. Ein zur Verstärkung herbeigerufener Polizist habe den Angreifer durch Schüsse verletzt und „außer Gefecht gesetzt“, meldete die Nachrichtenagentur Belga. Der Angreifer wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der angegriffenen Beamten erlag seinen schweren Verletzungen, der zweite Polizist kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.