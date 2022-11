Anspruchsvolles Jahreskonzert des Musikverein Andelfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Konzert begann mit dem Stück „Dawn of a new day“, das die Morgendämmerung samt folgendem Alltagstreiben beschreibt. Schmetternde Trompeten, liebliche Flöten und präzise Percussion vermittelten die oft sehnsüchtige Stimmung nebst hektischem Treiben.“Nordlichter“ schloss sich an mit häufigen Taktwechseln, drängenden Trompetenstimmen, aber auch lyrischen Abschnitten, besonders durch die weiche Klangfarbe der Oboe geprägt und fanfarenartigen Abschnitten des gesamten Blechs im Fortissimo.

Ein sinfonisches Gedicht „Cassiopeia“ entführte in die griechisch-römische Sagenwelt. Vom Andante mit seiner ausschweifenden Melodie, dem gekonnten Wechsel von Holz- und Blechblasinstrumenten, endete die Reprise in einem Majestoso grandioso mit zum Teil modernerer Harmonik, immer ausgewogen und nie aufdringlich. Ein erster Höhepunkt des Abends. Der Konzertmarsch „Salemonia“ von Kurt Gäble setzte den Schlusspunkt des ersten Teils.

Im zweiten Teil zündete Philipp Maier ein wahres Feuerwerk, bei dem sinfonische Blasmusik vom Feinsten geboten wurde. So in der Komposition „Baba Yetu“, die in die Weiten von Ostafrika entführte. Hier zeigte die Kapelle ihre Stärken in der subtilen Differenzierung der dynamischen Bandbreite. Mit „Sound of silence“ betrat das Orchester musikalisches Neuland aus der Pop- und Rockszene. Der Song erfuhr bereits verschiedenste Interpretationen und Arrangements, so nun auch für Blasorchester, welches ein Zusammengehen von sinfonischen und rockigen Klängen auf großartige Weise präsentierte und mit dezent eingestreuten Soli des Flügelhorn von Tobias Ziegelbauer und mit Lara Rieger am E-Piano und Max Trieß an der E-Gitarre dem Ganzen ein Sahnehäubchen aufsetzte.

Als Schlussstück folgte ein Mix mit Hits der „Neuen Deutschen Welle“. Man spürte förmlich die Begeisterung der Aktiven, vernahm die ausgeklügelten Arrangements, zum Teil sehr rhythmuslastig, also typisch für den Rock und durfte auch die feinen Stimmen beim teilweisen Mitsingen der Musiker auskosten. Frenetischer Beifall, kaum endend wollend, forderte eine Zugabe. Mit Michael Jacksons „We are the world“ zeigte das Ensemble noch einmal sein Können aus den verschiedensten Sparten der Blasmusik, das von einem souveränen Dirigenten, schlagtechnisch minimalistisch und extrem korrekt, musikalisch durchdacht, geleitet wurde. Die Moderation übernahm in gekonnter Weise Lorena Neubrand.