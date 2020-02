Das Forstamt im Ravensburger Landratsamt wurde zum 1. Januar neu gegliedert. Wichtigste Neuerung ist die Schließung des bisherigen Standortes in der Leutkircher Karlstraße, über die die „Schwäbische Zeitung“ bereits mehrfach berichtet hat. Für Fragen rund um Wald und Holz verbleibt aber ein Ansprechpartner beim Landratsamt in Leutkirch, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisbehörde.

Notwendig gemacht hat diese Neuorganisation ein Beschluss der Landesregierung, mit dem diese zum Jahresbeginn die Forstverwaltung in Baden-Württemberg neu geordnet hat. Kernpunkt der Neuorganisation ist, dass der Staatswald nicht mehr wie bisher von den Forstämtern auf Kreisebene bewirtschaftet wird, sondern von der eigens dafür gegründeten ForstBW.

Weiter wie bisher bleiben die Landratsämter aber zuständig für hoheitliche Forstaufgaben in nichtstaatlichen Wäldern, wie dem so genannten Körperschaftswald und vor allem dem Privatwald. Mit Blick auf diese Neuorientierung ist das Forstamt im Ravensburger Landratsamt seit dem 1. Januar in 13 Forstreviere gegliedert, die für den Kommunal- und Kleinprivatwald im Kreisgebiet zuständig sind. Wichtig ist Amtsleiter Marjan Gogic, dass gerade die privaten Waldbesitzer unbesorgt sein können, sie werden auch künftig in allen Fragen rund um ihren Wald „wie bisher und in vollem Umfang" vom jeweiligen Revierförster beraten und betreut. Speziell für sie gibt es deshalb auch weiterhin Ansprechpartner Hubert Weichselbaum, erreichbar unter der Telefonnummer 07561 / 98206659 im Verwaltungsgebäude des Landratsamts Leutkirch in der Wangener Straße 70. Das Forstamt in Ravensburg ist weiterhin unter 0751 / 856200 erreichbar.