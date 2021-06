Ansegelregatta am Bucher-Stausee

Rainau-Buch (ij) - Spät in diesem Jahr, aber bei optimalem Wasserstand und sehr guten Witterungsbedingungen, haben die Segler am vergangenen Wochenende auf dem Bucher Stausee Segler ihre erste Regatta veranstaltet.

Der durch Baumaßnahmen im Bereich des Staudamms bedingte späte Aufstau des Bucher Stausees erforderte im Frühjahr eine Verschiebung der Stegmontage sowie der für Mai geplanten Ansegelregatta. Zwischenzeitlich liegen die Seglerstege an Ort und Stelle und der Wasserstand ist aktuell optimal. Die Segelvereinigung Ostwürttemberg e. V. konnte somit am Wochenende eine zweitägige Segelregatta als Ansegelregatta durchführen.

Bei der Steuermannbesprechung am Samstag wehte der Wind aus nordwestlicher Richtung, es war leicht bewölkt und sommerlich warm. Gute Voraussetzung für die am Nachmittag angesetzten drei Wertungsläufe. Die erste Wettfahrt startete im Bereich des Seglerhafens mit Känguru-Start. Bei dieser Startvariante starten die Segelboote nacheinander unter Berücksichtigung einer Zeitgutschrift welche auf Basis dem Bootstyp zugeordneten Leistungszahl (Handicap) berechnet wurde. Der mit zwei Bahnmarken (Bojen) markierte Up- and Down- Kurs musste solange abgesegelt werden, bis die Zielzeit erreicht wurde. Die zu diesem Zeitpunkt erreichte Bootsposition notierte die Regattaleitung als Platzierung dieser Wettfahrt. Die beiden folgenden Wettfahrten wurden an der vor Kiosk zwei angeordneten Startlinie gestartet. Der durch Bojen ausgelegten Dreieckskurs war bei jeder Wertungsfahrt zweimal abzusegeln.

Um jede kleine Änderung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit segeltechnisch optimal umzusetzenden, ergaben sich unter den Seglern spannende Positionskämpfe. Die sich auf dem See tummelnden weiteren Wassersportler erforderten zu jeder Zeit zusätzlich höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Nach rund drei Stunden Wettfahrten auf dem Wasser sind alle Teilnehmer etwas müde und abgekämpft im Seglerhafen angekommen. Am Sonntagmorgen hatte sich die Windgeschwindigkeit reduziert und herrliches Sommerwetter war angesagt. Bei der Steuermannbesprechung wurden zwei Wettfahrten festgelegt. Die erste mit Kängurustart aus den Bereich des Seglerhafens und die folgende Wettfahrt als Dreieckskurs mit Start an der Startlinie vor Kiosk zwei. Die Regattaleitung wollte die beiden Wettfahrten zügig abwickeln bevor die erholungssuchenden Besucher Liegewiese und das Wasser in Beschlag nahmen.

Nach gemeinsamen Mittagsimbiss, mit den üblichen fachlichen Analysen einzelner Begegnungen auf dem Wasser, gab es die traditionelle Siegerehrung. Der Regattaleiter Peter Strobel überreichte den Teilnehmern ihre Urkunden mit folgenden Platzierungen in den beiden Wertungsklassen:

In der Klasse „Jollen und Jollenkreuzer“ siegte die Einhandseglerin Sabrina Queren auf „Laser“ vor dem Familienteam Melinda und Dietmar Hentze auf „Conger-Gonzo II“ knapp vor Kirsten Mittag und Harald Müller auf „Aquila“.In der Wertungsklasse „Kielyachten/Dickschiffe“ waren 3 Segelteams punktgleich! Somit musste die letzte Wettfahrt über Sieger und die weiteren Platzierungen entscheiden. Helmut Wiedenmann und Wolfgang Schlipf auf einer nagelneuen noch namenlosen „XP_19“ erreichten den 1. Platz, gefolgt von Horst Lischke auf „Viva 600“ und dem Seglerteam um Markus Haag mit seiner „Stockente“.

Die jährliche Ehrung der Vereinmeister 2020 im Rahmen der Mitgliederversammlung konnte coronabedingt bis jetzt nicht durchgeführt werden. Die Ehrung mit Übergabe der Wanderpokale 2020 erfolgte demzufolge im Anschluss durch den Regattaleiter. Die Seriensiegerin Sabrina Queren erkämpfte auch in 2020 den Vereinspokal für „Einmannjollen“.

Die Familiencrew Melinda und Dietmar Hentze wurde Vereinmeister in der Kategorie „Conger“ und Kirsten Mittag und Harald Müller in der Kategorie „Kielyachten/Dickschiffe“.