Anschluss von neuem Trafohaus sorgt beim Wangener Festplatz für weniger Parkplätze

Im Rahmen des Sporthallenbaus und der Neugestaltung des Festplatzes ist vor Kurzem ein neues Trafohaus gestellt worden. Mit dieser Maßnahme wird die Erschließung des Geländes möglich, wie die Stadt mitteilt.

Was noch fehlt, sei der Anschluss, heißt es weiter. Deshalb werden laut Stadt dieser Tage Leerrohre verlegt, damit Netze BW den Ringschluss herstellen kann. Dieser diene der Versorgungssicherheit für das Stadtgebiet. Um die Arbeiten ausführen zu können, muss am P1 (Milchpilzparkplatz) der zur Jahnstraße orientierte Parkstreifen gesperrt werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten kann dann auch das alte Trafogebäude vom Netz genommen und rückgebaut werden, so die Stadt weiter. Im Frühjahr beginnen demnach die weiteren Erschließungsarbeiten zur Vorbereitung der Umgestaltung des Festplatzes und für den Neubau der Sporthalle.