Anonyme Drohmails an Rathaus und Polizei - Zwei 16-Jährige festgenommen

In den vergangenen Tagen wurden offenbar durch anonyme Absender mehrere E-Mails mit vagen Drohungen an die Polizei in Vorarlberg, das Bregenzer Rathaus als auch andere öffentliche Einrichtungen in Dornbirn versandt. In diesen warnte der Absender mit Angriffen in den kommenden Tagen. Das meldet die Landespolizei Vorarlberg in Österreich.

In der Nacht auf Donnerstag nannte der unbekannte Absender der Nachrichten in weiteren E-Mails dann konkrete Zeitpunkte und Orte möglicher bevorstehender „Angriffe“. Eine Gefährdungsanalyse durch Experten und den psychologischen Dienst der Polizei ergab, dass von keiner unmittelbar drohenden Gefahr auszugehen ist. Das teilte die Polizei mit.

Um alle Eventualitäten auszuschließen, wurde aber offenbar von Seiten des Bregenzer Bürgermeisters entschieden, das Rathaus in Bregenz ab Donnerstagmittag zu schließen.

Zwei 16-jährige Schüler festgenommen

Ermittlungen der Polizeiinspektion Bregenz zusammen mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg haben noch am Donnerstagabend zu einem Verdächtigen geführt, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen wurde. Bei ihm handelt es sich um einen 16-jährigen Schüler aus Dornbirn.

Am Freitagmorgen wurde laut Polizei ein weiterer 16-Jähriger aus Dornbrin festgenommen. Beide haben die Tat bereits gestanden.

Das Rathaus in Bregenz soll am Freitag wieder normal öffnen - so ein Sprecher der Landespolizei auf Nachfrage von Schwäbische.de