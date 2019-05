Annika Späth wird erst im Finale gestoppt

Das dritte baden-württembergische Ranglistenturnier der Badmintonjugend hat in Eggenstein stattgefunden. Insgesamt fünf Spieler der Spielgemeinschaft Neuravensburg/Primisweiler gingen in den Disziplinen Einzel und Doppel an den Start.

In der Altersklasse U15 starteten Annika Späth und Fabian Quendt. Späth war in der Einzeldisziplin erst im Endspiel zu stoppen und musste sich hier in einem hart umkämpften Dreisatzspiel mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Quendt, der an diesem Turnier eine Altersklasse höher startete, erreichte einen sehr guten achten Platz und im Doppel mit seinem Partner Samuel Seitz (Reutlingen), den dritten Platz.

In der Altersklasse U17 gingen Laura Kronenberger und Annika Späth in der Doppeldisziplin an den Start und verpassten knapp den Einzug ins Finale. Das Spiel um den dritten Platz konnten sie dank ihres Kampfgeistes für sich entscheiden. Neben Laura Kronenberger und Alisa Sturm spielte Florian Dunstheimer in der Altersklasse U 19. In der Einzeldisziplin erreichte Alisa den neunten Platz, Laura und Florian jeweils den elften Platz. In der Doppeldisziplin erreichte Alisa mit ihrer Partnerin Sude Habiboglou (Schorndorf) einen dritten Platz. Florian und Justin Geiger (Dornstatt) konnten im starken Feld der U 19 Jungen den fünften Platz erreichen.

Nun steht für die Jugendspieler das internationale Bodenseejugendturnier in Friedrichshafen auf dem Plan. Hier steht im Vordergrund, internationale Spielerfahrung zu sammeln und sich auf kommenden Ranglistenturniere vorzubereiten.