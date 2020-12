Die Corona-Pandemie hat die gesamte Welt getroffen, mit ihr gingen viele Herausforderungen einher, die viele Länder unterschiedlich trafen. Als ehemalige deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom hat Annette Schavan (CDU) gute Einblicke darin, wie sich die Krise auf Italien ausgewirkt hat. Was macht einer Politikerin wie Annette Schavan in solchen Zeiten Mut? „Der hohe Einsatz von so vielen Menschen – ob in Krankenhäusern, Geschäften, junge Leute, die Einkaufsdienste organisiert haben – das hat mir in diesem Jahr viel Mut gemacht“, antwortet die ehemalige Bundestagsabgeordnete für den hiesigen Wahlkreis. Der Zusammenhalt sei ein großer Gewinn aus der Krise gewesen. „Und zu sehen, wie viele sich anstrengen, dem Coronavirus Paroli zu bieten, das hat mir persönlich viel Mut gemacht. Und die Erfahrung, in so einer Zeit in einem starken Land zu leben.“ (seli)