Anne Will: 11.9. „kein Tag wie jeder andere“

Frankfurt/Main (dpa) - Seit den Anschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001 ist der 11. September für Anne Will (45) „kein Tag wie jeder andere“. Die Fernsehsendungen zum zehnten Jahrestag der Ereignisse hält sie für gelungen.

„Ich finde, dass all die Dokumentationen, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, zum Teil glänzende Aufarbeitungen all dessen sind, was man mittlerweile versteht, wie etwa das vermeintliche Vorhandensein der Massenvernichtungswaffen im Irak“, sagte Will im Radiogespräch bei „Bärbel Schäfer live“ des Hessischen Rundfunks (hr), wie der Sender am Samstag mitteilte. Will talkt neuerdings mittwochs in der ARD. Ihr Nachfolger am Sonntagabend ist Günther Jauch, der genau am zehnten Jahrestag des 11. September 2001 seinen Einstand haben sollte.