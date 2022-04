Anne Kirchhoff liest aus „Der eiserne Armleuchter“

Biberach (sz) - Die Wieland-Gesellschaft lädt am Mittwoch, 27. April, um 18 Uhr, zu einer Lesung mit Anne Kirchhoff ins Museum Biberach, Museumsstraße 6. Kirchhoff liest aus Wielands Erzählung „Der eiserne Armleuchter“. Von 1786 bis 1789 hat C. M. Wieland eine dreibändige Sammlung von Märchen unter dem Titel „Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geistermärchen“ herausgegeben. Es sind Märchen mit wundertätigen Zauberern, Magiern und Feen aus dem Reich Dschinnistan, so auch in der Erzählung über den eisernen Armleuchter. Hier geht es um den Jungen Nardan, der von seiner Mutter in die Obhut eines reichen Derwisches gegeben wird; von diesem lernt der Junge über viele Jahre hinweg Lebensweisheiten und Verhaltensnormen. Plötzlich wird Nardan von seinem Wohltäter auf eine Probe seiner Ehrlichkeit und seines Gehorsams gestellt. Da nimmt die Mär eine überraschende Wendung. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt beträgt drei Euro.