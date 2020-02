Anne Köhler: „Jugendliche für Ehrenamt gewinnen“

Beim Sportkreisjugendtag in der Gemeindehalle Rietheim sind Claudia Betting-Staiger zur stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden (Vertreterin der Jugend) und Vanessa Weggler einstimmig zur Sportkreis-Jugendvertreterin gewählt worden. Zahlreiche jugendliche Vereinsmitarbeiter nahmen am Sportkreisjugendtag teil und bekundeten so ihr Interesse an der Jugendarbeit.

Nach der Begrüßung durch die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann und ausführlichen Informationen über die verschiedenen Bereiche der Jugendarbeit im Sportkreis Tuttlingen hatte die Vorsitzende der Württembergischen Sportjugend (WSJ), Anne Köhler, die eigens zum Sportkreisjugendtag angereist war, das Wort. In ihrem Kurzreferat gab sie Wissenswertes an die Jugendmitarbeiter weiter und sprach auch über sensible Themen wie Jugendschutz, mit denen sich die Vereine dringend auseinander setzen müssen. Eine weitere elementare Aufgabe ist es, Jugendliche für das Ehrenamt zu gewinnen und zu begeistern.

Den Bericht der Sportkreisjugendleiterin übernahm Dagmar Leibinger und gab bekannt, dass ihre Tochter Johanna Leibinger das Amt der Sportkreisjugendleiterin nicht weiter ausüben kann, da sie durch Studium und Beruf zeitlich stark eingeschränkt ist.

Da der Zeltverwalter aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, gab die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann die Abläufe der Zeltverwaltung bekannt. Die Zeltverwaltung bleibt weiter in den Händen der Familie Lagler, der für diese Aufgabe gedankt wurde.

Bei den Neuwahlen wurde einstimmig Claudia Betting-Staiger zur stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden (Vertreterin der Jugend) und Vanessa Weggler einstimmig zur Sportkreis-Jugendvertreterin gewählt. Die Neuausrichtung der Sportkreisjugend wird bei der am Sportkreistag am 3. April geplanten Satzungsänderung vollzogen.

Der Bericht über die Aktivitäten, Ehrungen, Jugendsportabzeichen, Zuschüsse und mehr der Sportkreisjugend der vergangenen vier Jahre wurde in schriftlicher Form an die Anwesenden verteilt.