Anna-Lena Riegger ist beste Abiturientin der beruflichen Gymnasien

Die beste Abiturientin der zehn beruflichen Gymnasien des Landkreises Ravensburg heißt Anna-Lena Riegger und kommt von der Edith-Stein-Schule Ravensburg & Aulendorf. Der Sozialpreis des Landkreises geht mit Dorothea Böhm ebenfalls an eine Absolventin der Edith-Stein-Schule. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Mit 881 von 900 möglichen Punkten erreichte Anna-Lena Riegger eine Abiturnote von 1,0. Nach ihrem Abschluss und vor dem Start ins Biologiestudium plant die Fleischwangenerin ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf. Landrat Harald Sievers würdigte ihre Leistung am Dienstag im Rahmen der Abiturfeier in der Gemeindehalle Baienfurt mit der Verleihung des Schülerpreises des Landkreises Ravensburg in der Kategorie „Beste Abiturientin".

Neben der Bildungsleistung sei jedoch auch das soziale Engagement der Schüler von großer Bedeutung und verdiene es, in den Fokus gerückt zu werden. Daher freue er sich besonders, Dorothea Böhm aus Meckenbeuren für ihre herausragenden Leistungen auf diesem Gebiet mit dem diesjährigen „Sozialpreis" auszeichnen zu dürfen, so Sievers. Als Schüler- und Klassensprecherin setzte sie sich stets mit großem Eifer für die Belange der Schüler ein. Auch ihr Einsatz als Sanitäterin – sowohl in der Schule als auch beim Rettungsdienst – machen sie zur verdienten Preisträgerin.