Anna-Lena Dingler holt sich den Titel

Bei viel Sonne und besten Bedingungen haben sich am Pfingstwochenende zahlreiche Pferdefans in Essingen zum traditionellen Pfingstreitturnier getroffen. Dort wurde nicht nur spannender Reitsport, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.

Tagsüber wurde in vielen verschiedenen Dressur-und Springprüfungen um die begehrten Preise geritten. Reiter kamen dabei aus dem gesamten Ostalbkreis. Aber auch die Essinger waren erfolgreich. Pia Wilhelm siegte in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A mit ihrem Pferd „La Ola“.

Anna Brendle sicherte sich in der Springprüfung der Klasse L ebenfalls den ersten Platz, genauso wie ihre Schwester Vera im integrativen Stilspringwettbewerb ohne erlaubte Zeit. Maren Brendle gewann die Springpferdeprüfung der Klasse L mit „Goviana“. In der Zeitspringprüfung der Klasse L war Carolin Landgraf vom heimischen Verein mit Ihrem Pferd „Rubicell`s Girl“ die zweitschnellste und landete somit am Ende auf dem zweiten Platz. Am Montag konnten auch die ganz jungen Reiter des Vereins einige Erfolge für sich verbuchen. Im integrativen Führzügelwettbewerb gewann Theresa Säger.