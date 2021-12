Anmeldung für Sommerferienfreizeit startet

Eltern von Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren, die ihren Kindern Ferienspaß in der Natur, am Wasser und in einer großen Gemeinschaft ermöglichen wollen, sollten sich den 10. Januar 2022 im Kalender eintragen. Denn da startet laut Pressemitteilung des Zeltlagers Baierz die Anmeldung für die Sommerferienfreizeit vom 30. Juli bis zum 13. August 2022 auf www.zeltlagerbaierz.de.

Wer über alle Aktivitäten des rund 40-köpfigen Mitarbeiterteams auf dem Laufenden gehalten werden möchte, sollte auf den Social-Media-Kanälen von Facebook und Instagram folgen. Verantwortlich für die gesamte Durchführung ist die neue Lagerleitung, bestehend aus Jonas Behr, Benjamin Gebauer, Theresa Glaser und Johannes Heisele, die im Rahmen der vorweihnachtlichen Konzeption ins Amt gewählt wurden. Träger des Zeltlagers ist die KJG der Kirchengemeinde St. Nikolaus in Friedrichshafen.