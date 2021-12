Anmeldung für die städtischen Kindergärten im Januar

Für das Kindergartenjahr 2022/23 stehen im Januar die Anmeldungen an, gibt die Stadt in einer Pressenotiz bekannt. Bad Waldsee bietet als Träger Kindergartenplätze in der Kernstadt und in allen Ortschaften an.

Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, wird der Zeitraum der Anmeldung auf zwei Wochen ausgeweitet. Die Anmeldungen sind vom 17. bis 28. Januar je Einrichtung individuell unterschiedlich (per E-Mail, per schriftlichem Anmeldebogen, telefonisch). Einzelheiten dazu bieten die jeweiligen Internetseiten der Einrichtungen. In der Innenstadt sind das die Betreuungsoase, Hopfenweilerweg 17; das Kinderhaus Döchtbühl, Döchtbühlweg 13; der Eugen-Bolz-Kindergarten, Steinacher Straße 33; der Kindergarten Gut-Betha in der Heinrich-Schütz-Straße 1; der Kindergarten Im Eschle, Weidenstraße 2; der Kindergarten St. Martin, Molitorstraße 10; der Kindergarten St. Paul im Achweg 23; der Waldkindergarten Schorrenwichtel und der Kindergarten Unterm Regenbogen, Burghaldenweg 10.

In Reute-Gaisbeuren sind es der Kindergarten Gut Beth, Friedenslinde 3, und der Kindergarten St. Leonhard in der St.-Leonhard-Straße 9; in Haisterkirch der Kindergarten St. Margret, Körnerweg 10, in Michelwinnaden der Kindergarten St. Maria, Heckengasse 6 und in Mittelurbach der Kindergarten St. Michael in der Burgstockstraße 2.

Alle Kinder, die von September 2022 bis August 2023 einen Kiga- oder Krippenplatz benötigen, müssen angemeldet werden. Das gemeinsame Anmeldeverfahren für alle Bad Waldseer Einrichtungen soll eine zügige Bearbeitung und eine frühzeitige Information der Eltern ermöglichen. Eltern melden ihr Kind nur in der Wunscheinrichtung an. Schnuppernachmittage und Besuche in der Einrichtung sind wegen der Pandemie nicht möglich. Auf Anfrage erhalten Interessierte aktuelle Fotos und Einblicke per E-Mail. Außerdem stellen die Einrichtungen Informationen zur Konzeption und Fotos auf ihren Internetseiten zur Verfügung.

Bis spätestens 11. Februar erhalten die Eltern eine Zusage, sollte die Aufnahme im Wunschkindergarten möglich sein. Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn die Eltern diese bis zum 25. Februar schriftlich bestätigen. Andernfalls behält sich die Stadt vor, den Platz anderweitig zu vergeben.

In einigen Kindergärten stehen begrenzt Plätze für Zweijährige in altersgemischten Gruppen zur Verfügung. So gibt es in den Kigas Eugen Bolz, Im Eschle, St. Martin, Gut Beth (Reute) sowie St. Margret (Haisterkirch) separate Krippengruppen. Das Kinderhaus Döchtbühl bietet altersgemischte Ganztagesplätze für Kinder von einem bis sechs Jahren. Ganztagesbetreuung gibt es außerdem in den Einrichtungen Im Eschle, St. Martin, Eugen Bolz, Betreuungsoase, Gut Beth (Reute) und St. Margret (Haisterkirch).

Grundsätzliche Fragen zum Anmeldeverfahren beantwortet Gabriele Maucher vom städtischen Fachbereich Schulen, Bildung und Betreuung montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr (7524 / 941731 oder g.maucher@bad-waldsee.de).