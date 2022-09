Anmeldung an der Musikschule beginnt

Ehingen (sz) - Am 1. Oktober beginnt das neue Schuljahr der Musikschule der Stadt Ehingen. Die Anmeldungen für die Kurse sind offen, teilt die Stadt mit.

Angeboten wird im Bereich des Elementarunterrichts in diesem Jahr die Trommelwerkstatt und das Altglockenspiel. Die Trommelwerkstatt ist ein Angebot für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren. Der Unterricht findet wöchentlich mit einer Dauer von 45 Minuten statt. Die Gruppe besteht aus mindestens vier bis maximal sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine Instrumentenanschaffung ist nicht notwendig, Nacharbeiten der ausgeteilten Spiel- und Sachübungen sei jedoch wünschenswert, so die Stadt. Das Ziel der Trommelwerkstat sei eine spielerische Annäherung an musikalische Parameter wie Metrum, Takt, Form, Rhythmus, Klangfarbe und Tonhöhe. Die Trommelgruppe lernt das Schlaginstrumentarium und viele Spielweisen als Vorstufe zum eigentlichen Schlagzeugunterricht kennen. Der Unterrichtszeitraum dauert ein Jahr (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023).

Die musikalische Grundausbildung mit dem Altglockenspiel vermittelt ebenfalls musikalische Kenntnisse für den späteren Instrumentalunterricht. Das Glockenspiel klingt hell und freundlich, erzeugt klare Klänge und eignet sich für Grundschulkinder in der ersten und zweiten Klasse, sowie für Kindergartenkinder im letzten Kindergartenjahr. Das Altglockenspiel vermittele einen altersgerechten Einstieg in die Musiklehre, das Erlernen der Notenschrift sowie die Koordination beider Hände beim Musizieren, heißt es in der Ankündigung. Der Unterricht dauert 45 Minuten und findet einmal wöchentlich in einer Gruppe von vier bis maximal sechs Kindern im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 statt.

Außerdem beitet die Musikschule der Stadt Ehingen Unterricht an vielen Musikinstrumenten an. Darunter sind bei den Blechblasinstrumenten Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Euphonium, Tuba und Posaune; bei den Holzblasinstrumenten Blockflöte, Klarinette, Querflöte, Saxophon, Oboe und Fagott; bei den Saiteninstrumenten Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Harfe und Ukulele; bei den Streichinstrumenten Viola, Violoncello, Violine und Kontrabass, bei den Tasteninstrumenten Akkordeon, Keyboard und Klavier; sowie Schlagzeug und Pfeifenorgel. Der Unterricht findet teilweise vor Ort statt.

Kinga Dobay unterrichtet das Fach Gesang an der Musikschule der Stadt Ehingen. Sie studierte an der Musikhochschule Leipzig und am Konservatorium Maastricht Musical- und Operngesang.

Das Angebot Melodica richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Die Freude am gemeinsamen Musizieren steht dabei im Mittelpunkt. Gleichzeitig erlernen die Kinder die Notenwerte, Tonleitern, Taktarten sowie die Notenschrift. Relativ schnell lernen die Kinder einfache Melodien alleine oder in der Gruppe zu spielen. Die Melodica ist ein handliches Instrument und besitzt eine kleine Klaviatur aus schwarzen und weißen Tasten.

Auch wird ein Partnerunterricht "Eltern und Kind" angeboten. Das gemeinsame Musizieren und Lernen zweier Generationen sei nicht nur aus pädagogischer Sicht sinnvoll, sondern bereite auch sehr viel Freude, heißt es. Gemeinsames Musizieren verbinde und führe zu mehr Aufmerksamkeit, gegenseitigem Respekt und Toleranz. Der Erwachsenenzuschlag entfällt beim Partnerunterricht „Eltern und Kind“.

An der Musikschule der Stadt Ehingen haben interessierten Musikerinnen und Musiker zudem in verschiedenen Ensembles (Streicher- und Blockflötenensemble für Erwachsene oder Jugendliche/Kinder, Celloensemble, Klarinetten-/Saxophonensemble, Musical-Ensemble und weitere) die Möglichkeit gemeinsam zu musizieren.