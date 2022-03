Anmeldestart zum 14. Goscha-Marie Mofa-Cup am 1. April

Der Anmeldestart zum 14. Goscha-Marie Mofa-Cup in Taldorf beginnt am Freitag, 1. April, „um exakt 19 Uhr“, so die Veranstalter. Dann wird die Online-Anmeldung unter www.mofa-cup.de freigeschalten. Und der Run auf die begehrten 45 Startplätze kann beginnen. Bereits zum 14. Mal wird die Veranstaltung am legendären Goscha-Marie-Ring in Taldorf stattfinden. „Für die Elite des Mofa-Rennsports ist es inzwischen eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr“, wissen die Veranstalter. Ausgetragen wird der Goscha-Marie Mofa-Cup dann am Samstag, 13. August, in Taldorf/ Ravensburg. Weiter Informationen über die Veranstaltung und das Rennen sowie zur Anmeldung gibt es auf der neu gestalteten Homepage http://www.mofa-cup.de/