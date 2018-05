Anmeldeabende zur Konfirmation 2019

Eltern aus dem Bereich der Johanneskirche in der Weststadt und der Kirchengemeinde Eschach, die ihre Kinder zur Konfirmation anmelden wollen, sind am Donnerstag, 17. Mai, um 20 Uhr, zu den Informations- und Anmeldeabenden eingeladen. Angemeldet werden können Jugendliche, die im Schuljahr 2018/19 die achte Klasse besuchen. Jugendliche, die in der achten Klasse noch nicht am Konfirmandenunterricht teilgenommen haben, können ebenfalls angemeldet werden.

Während des Konfirmandenjahres besteht für ungetaufte Kinder die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Den Den Anmeldeabend für die Weststädter führt Pfarrer Claudius Kurtz im Johannes-Gemeindehaus, Hochgerichtstraße 12, durch. In der Kirchengemeinde Eschach lädt Pfarrer Stefan Brückner in das Lukas-Gemeindezentrum Oberhofen, Lukasweg 2 ein. Für die Stadtkirchengemeinde hält Pfarrer Philipp Jägle am Mittwoch, 6. Juni, in den Gartensaal des Matthäus-Gemeindehauses, Weinbergstraße 12, einen Informations- und Ammeldeabend. Wer am Elternabend am verhindert ist, kann sich im zentralen Pfarrbüro, Marienplatz 3, oder per E-Mail an pfarrbuero.ravensburg@elkw.de melden.