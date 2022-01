Anlagenfehler löst Brandalarm aus

Uhldingen-Mühlhofen (sz) - Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr wegen eines Brandalarms zu einer Firma in der Hallendorfer Straße in Uhldingen-Mühlhofen ausgerückt. Grund für den Alarm war laut Polizeibericht ein technischer Fehler einer Anlage. Infolge des Anlagenfehlers kam es zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste. Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und rund 45 Kräften im Einsatz war, waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Die Wehrleute lüfteten die Arbeitshallen. Sachschaden entstand nicht. Personen wurden nicht verletzt.