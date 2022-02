Anja Reinalter besucht Bürgermeister im Wahlkreis

„Sieben auf einen Streich“ war das Motto für die Wahlkreis-Woche von Anja Reinalter, MdB für Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Biberach: Sieben Städte und Gemeinden standen auf dem Programm, um bei den dortigen Bürgermeistern ihren Antrittsbesuch als Bundestagsabgeordnete zu absolvieren.

Und so führte ihre Tour rund um den heiligen Berg Oberschwabens, den Bussen, nach Riedlingen, Ertingen, Unlingen, Altheim, Dürmentingen und Uttenweiler – und last but not least nach Warthausen. Anja Reinalter: „Es ist mir einfach wichtig, den Kontakt mit den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu pflegen und so auch das Ohr an den Sorgen und Nöten der Entscheider vor Ort in meinem Wahlkreis zu haben.“

Zur Sprache kamen dabei viele Themen, die bei allen Gesprächen diskutiert worden sind, sei es die Umsetzung der Energiewende, die Anbindung und Versorgung mit ÖPNV, Breitbandausbau oder auch die Situation im Wohnungsbau, Kleinkindbetreuung und vieles mehr. Leider, dies die Erkenntnis von Anja Reinalter in der Rückschau, führten die bürokratischen Anforderungen, aber auch die gesellschaftliche Anspruchshaltung in allen Verwaltungen zu extrem hoher Arbeitsbelastung und teilweise auch zu Frust bei den Mitarbeitern.

Gleichzeitig, und das sei das Schöne an solchen Terminen, habe jede Stadt oder Gemeinde tolle Projekte vorzuweisen, ein hohes ehrenamtliches Engagement in allen Bereichen und, über allem, viele kleine und große Unternehmen, die es den Kommunen erlauben, auch in Pandemiezeiten kräftig zu investieren und Zukunftsthemen anzupacken. „Zwei tolle Tage und interessante Kontakte – ich sage Danke an meine Gastgeber und freue mich heute schon auf die nächsten Termine, um einen direkten Einblick in die vielen Projekte zu erhalten“, zog die Bundestagsabgeordnete Bilanz.