Anja Niebler holt Vize-Europameistertitel

Schwierige Platzverhältnisse haben am Wochenende im nordrhein-westfälischen Westenholz für erschwerte Bedingungen bei der 14. Swingolf-Europameisterschaft gesorgt. Wetterbedingt gab es kahle Stellen auf dem Platz, die Grüns waren schwer zu bespielen und auch das Wetter war zeitweise nicht optimal. Doch die äußeren Umstände sind ja bekanntlich für alle gleich, heißt es in einer Pressemitteilung. Anja Niebler vom Swingolfclub Allgäu-Bodensee sicherte sich in der Damenkonkurrenz den Vizeeuropameistertitel.

Aus fünf Nationen reisten die Swingolfer zur Europameisterschaft. Der Swingolfclub Allgäu-Bodensee war mit elf Spielern vertreten. Die Veranstaltung war über drei Tage angesetzt, wobei am ersten Tag der Doppelwettbewerb stattfand. Hier hatten die Spieler Gelegenheit, den Platz etwas kennenzulernen. An den darauf folgenden Tagen waren dann zweimal 18 Bahnen wettbewerbsmäßig im Einzel zu absolvieren.

In der Damenkonkurrenz (18-50 Jahre) musste sich Ana Niebler lediglich Jacqueline Duhme vom heimischen SGC Westenholz geschlagen geben. Einen tollen sechsten Platz erreichte Beate Senf in der Kategorie (51-65 Jahre). Elke Pilz dagegen landete weit abgeschlagen am Ende des Rankings. In der Herrenklasse (18-50 Jahre) waren mit Peter Zodel, Daniel Keck und Timotheus Grall drei Spieler des SGC AB am Start. Doch hatten alle drei Spieler an beiden Tagen Probleme beim Putten, so dass die Scorekarten am Ende hohe Werte aufzeigten. Sämtliche Ergebnisse reichten nur für eine Platzierung im letzten Drittel der Konkurrenz.

Bei der Kategorie Herren (51-65 Jahre) stellte der Swingolfclub Allgäu-Bodensee ebenfalls drei Spieler. Joachim Senf verpasste um zwei Schläge eine Platzierung unter den Top Ten, Peter Sauter und Reiner Pilz landeten im sicheren Mittelfeld. Volker Waldorf belegte in der Herrenkonkurrenz (ab 65 Jahre) bei seiner ersten Teilnahme Rang 15 und platzierte sich im Klassement vor seinem Vereinskollegen Reinhard Philipp.

Bei der Siegerehrung der neuen Europameister gab es nochmals großen Jubel, als verkündet wurde, dass sich Deutschland mit zwölf Schlägen Vorsprung den Nationencup vor Frankreich sicherte. Dahinter reihten sich Österreich, Belgien und die Schweiz ein.

Im nächsten Jahr reisen die Swingolfer aus der Region Allgäu-Bodensee nach Frankreich. Die Swingolf-Europameisterschaft 2020 findet in La Ferté-Macé in Frankreich (Normandie) statt.