Anja Fischer holt sich den Titel

Ulm (sz) - Bei den Landesmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes im Target Sprint am vergangenen Sonntag im Biathlonzentrum Ulm/Dornstadt am Sonntag - für die Sportler aus Württemberg gleichzeitig die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in dieser Disziplin - holte sich Anja Fischer den Titel bei den Frauen. Karin Heinzler (Wolfartsweiler) gewann in dieser Klasse Bronze, Stefan Moß holte bei den Männern Silber.

Im Target Sprint sind Tempo und Konzentration gefragt, denn die Sportler müssen zweimal, jeweils nach Laufrunden von 400 Metern, schnellst möglich fünf Klappscheibenziele treffen, bevor sie auf die 400 Meter lange Schlussrunde dürfen. Mit Anja Fischer und Stefan Moß von der SGi Ennetach und Karin Heinzler und Gerd Miller vom SV Wolfartsweiler waren gleich vier Sommerbiathleten vom Schützenkreis Saulgau am Start.

Nächstes Ziel ist die DM

In den Vorläufen taktierten alle Sportler noch kräftig und probierten sich aus, doch in den Endläufen ging dann die Post ab. Bei den Frauen konnte Anja Fischer ihre derzeitige Dominanz in Württemberg eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit der schnellsten Zeit aus dem Vorlauf ließ sie auch im Finale nichts anbrennen. Mit einem kontrollierten, fehlerfreien Schießen konnte sie mit einem Start-Ziel-Sieg die Landesmeisterschaft feiern. Erst 55 Sekunden nach ihr kam Anna Wahls (Ulm) ins Ziel. Groß war die Freude im Wolfartsweiler Lager, denn Karin Heinzler sicherte sich - auch dank sehr guter Schießeinlagen - die Bronzemedaille. Ihre erste Medaille im Target Sprint auf Landesebene.

Bei den Männern zeigte sich Stefan Moß aus Ennetach bereits im Vorlauf sehr präsent. Im Endlauf bestätigte er diesen Eindruck nachhaltig. Bis zum letzten Schießen war er Dominik Hermle (Gosheim) auf den Fersen, doch durch zwei Nachlader beim letzten Schuss musste er den Favoriten ziehen lassen. Doch mit nur 16,9 Sekunden Rückstand lief er auf einem hervorragenden zweiten Platz ins Ziel und konnte die Athleten aus Bondorf und Ulm hinter sich lassen. Gerd Miller konnte das Tempo der jüngeren Athleten nicht ganz mitgehen, doch durch eine vorbildliche kämpferische Leistung mit guten Schießeinlagen belegte er einen starken fünften Platz. Damit qualifizierte sich auch Miller für die deutschen Titelkämpfe in Suhl, ebenso wie die Medaillengewinner Anja Fischer, Karin Heinzler und Stefan Moß. Die deutschen Meisterschaften im Target Sprint werden vom 12. bis 14. Juli in der Innenstadt von Suhl ausgetragen. Am kommenden Wochenende gehen Heinzler, Miller und Moß zusammen mit weiteren Nachwuchsathleten aus Ennetach und Wolfartsweiler in Zogenweiler beim Cross-Biathlon an den Start. Dort werden über 100 Nachwuchsbiathleten aus Oberschwaben erwartet.