Anika Kalbrecht wird Vize-Meisterin

Die für den Reitverein Wangen startende und vom Baden Württemberger Pferdesportverband nominierte 14-jährige Anika Kalbrecht hat sich mit ihrem Pony Daiquiri im Deutschlandpreis den zweiten Platz in der Einzelwertung erkämpfen. 14 Landesverbände sendeten 137 Nachwuchsreiter, die 27 Mannschaften bildeten, ins hessische Lauterbach. In den Teilprüfungen Dressur, Springen, Gelände, Theorie und Vormustern galt es, sein Bestes zu geben. Dies gelang Kalbrecht und ihrem Daiquiri durch einen dritten Platz in der Dressur sowie weiteren sehr guten Ergebnissen in den anderen Disziplinen und einem überragenden Abschlussspringen mit der zweithöchsten Tagesnote, bestens. Somit war Anika Kalbrecht maßgeblich am überraschenden Erfolg der Baden Württembergischen Mannschaft beteiligt, die hinter den Teams aus Westfalen und Hessen auf dem Bronzerang rangierte.