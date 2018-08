Anhaltende Trockenheit beschert so viele Wespen wie noch nie

Oft ist der Schreck groß, wenn man ein Wespennest im Rollladenkasten oder auf dem Dachboden entdeckt. Schnell möchte man die Insekten loswerden, doch wie? Sollte man in einem solchen Fall die Feuerwehr rufen, sich an den Wespennest-Notdienst wenden oder gar kurzen Prozess mit einem Hochdruckreiniger machen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt, was erlaubt ist und was nicht. Außerdem verrät ein Imker, wie ein Leben in enger Nachbarschaft mit Wespen möglich ist.

Es gibt einige Hundert Wespenarten in Deutschland, wobei Wespen friedlicher sind, als allgemein geglaubt wird. Wenn ein Wespennest entdeckt wird, gehen viele Menschen davon aus, dass dieses sofort entfernt werden muss. Dem ist aber nicht so. Laut Gesetz hat ein Wespennest zunächst mal dort zu bleiben, wo es ist. Wespen sind seit 2002 durch das Grundgesetz geschützt, denn in Artikel 20a des Grundgesetzes heißt es: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ Wer sich nicht daran hält, ein Nest zerstört und dabei beobachtet und angezeigt wird, muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Weiterhin verbieten Naturschutzgesetze die Beeinträchtigung oder Zerstörung von Wespennestern – es sei denn, es ist ein vernünftiger Grund dafür gegeben. Aber was zählt als solcher? Hierzu ist zuerst die Bestimmung der Wespenart und danach eine Genehmigung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt oder eines sachkundigen Schädlingsbekämpfers erforderlich. Angst vor Wespen, die den Kaffeetisch belagern oder sich auf das abendliche Wurstbrot setzen, zählt dabei allerdings nicht. Zu den vernünftigen Gründen gehört unter anderem eine Allergie. Nähere Auskünfte erteilt das zuständige Landratsamt als unterste Naturschutzbehörde.

Keine Pflichtaufgabe der Feuerwehr

Ein Anruf bei Markus Huchler, Hauptkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf, stellt zudem klar: „Die Beseitigung von Wespennestern ist keine Pflichtaufgabe der Feuerwehr, und wir wollen auch keinem gewerblichen Anbieter die Arbeit wegnehmen.“ Bei Hilfeanrufen, die dennoch bei der Feuerwehr eingehen, verweist er auf professionelle Schädlingsbekämpfer.

Umweltberater Günter Tillinger, Fachberater für Wespen und Hornissenfragen im Naturschutzzentrum Ravensburg, erklärt auf die Frage, was man bei der Entdeckung eines Wespennests tun könne: „Die Wespen sind seit Ende April, Anfang Mai zugange. Jetzt haben wir August, und spätestens im Oktober ist die Wespenzeit vorbei.“ Vielleicht sei es ja möglich, die Tiere noch einige Zeit zu dulden und währenddessen die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, wie Speisen abdecken und Getränke mit Strohhalm trinken, walten zu lassen. Je nach Wespenart würde es nur noch wenige Wochen dauern, bis die Jungköniginnen ausziehen und das restliche Volk nach und nach abstirbt.

Wenn das leere Nest nicht stört, sollte man es an seinem Platz belassen, dann ist dieser Ort im nächsten Jahr frei von Wespen, weil Jungköniginnen immer bei null anfangen und ein neues Nest bauen.

Im Notfall, zum Beispiel, wenn jemand eine Allergie habe oder wenn die Tiere etwa durch eine Verschalung ins Haus „durchgebrochen“ seien, sollte man einen Experten hinzuziehen, sagt Tillinger. Dieser habe die Möglichkeit, das Nest fachgerecht umzusiedeln, was besonders bei Hornissen, die ebenfalls zur Familie der Faltenwespen gehören, ein äußerst kompliziertes Verfahren sei, das aber aufgrund der Seltenheit und der Gefahr des Aussterbens der Hornissen sehr wichtig ist.

„Den Begriff Wespenplage gibt es nicht“

Ein Eis genießen und Obstkuchen mit zuckrig glänzender Glasur essen – das tun viele Menschen im Hochsommer gerne. Aber auch die Lebewesen aus dem Insektenreich mit den schwarz-gelben Streifen und der schmalen Taille mögen es bekanntlich süß: Wespen. Dabei nisten sich die Insekten auch gerne mal im Rollladenkasten ein und entwickeln sich bei der vorherrschenden Witterung zur gefährlichen Plage, bis nur noch der Kammerjäger helfen kann.

Hellmut Hirt aus Bettelhofen ist da allerdings anderer Meinung. Der Imker, der bis vor etwa zwei Jahren mehr als 15 Jahre lang Fachberater für Wespen- und Hornissenfragen beim Landratsamt Ravensburg war, hält ein Leben in Eintracht mit den kleinen Tierchen für möglich. „Den Begriff Wespenplage gibt es nicht“, sagt Hirt. Zumal nur zwei der rund 30 Wespenarten dem Menschen lästig würden. Das seien vor allem die Deutsche und die Gemeine Wespe. „Weil sie Süßes mögen. Egal, ob es der faulende Apfel oder der Zwetschgenkuchen ist“, sagt der Imker. Außerdem leisten Wespen einen wichtigen Beitrag im Ökosystem. Bei den aktuellen Wetterbedingungen würde die Schnaken- und Stechmückenpopulation ohne Wespen überhandnehmen. „Bei dem Wetter brauchen wir deren Feinde, um sie zu reduzieren“, erklärt Hirt. Dabei fressen Wespen nicht nur lästiges Ungeziefer, sondern auch mit Vorliebe Honig. „Imker müssen das Flugloch eines Bienenstocks stark verengen, damit die Bienen es verteidigen können.“ Andernfalls könnte es vorkommen, dass Wespen den gesamten Honig eines Bienenstocks stehlen und das ganze Bienenvolk zusammenbreche.

Dass ein Leben in enger Nachbarschaft mit Wespen möglich ist, weiß der Experte aus eigener Erfahrung: „Bei mir über der Garage ist ein großes Nest. Ich mache die Garage täglich mehrmals vorsichtig auf und keine Wespe ist mir je lästig geworden.“ Darüber hinaus seien auch alle Wespenarten, die in Büschen und Sträuchern ihre Nester aufbauen, ungefährlich. Zumindest sofern man ihre Flugbahn nicht störe.

Von einer Umsiedlung oder dem Entfernen durch den Kammerjäger rät Hirt ab. Eine Umsiedlung auf eigene Faust ist nicht nur verboten, sondern sei sehr gefährlich. Beim letzten Mal habe er sich hierbei rund 30 Stiche eingehandelt, und der Kammerjäger sprühe das Nest beim Entfernen mit Gift ein. „Das Gift bleibt dann jahrelang im Rollladenkasten“, bemängelt Hirt. Er empfiehlt, ein Leinentuch um das Nest zu hängen, dadurch könne man die Flugrichtung der Wespen lenken und verhindere, dass sie sich ins Gebälk arbeiten.