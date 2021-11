Anhänger kippt um

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist der Anhänger am Auto eines 32-Jährigen am Montag gegen 18.30 Uhr während der Fahrt in einer scharfen Linkskurve der Inneringer Straße mitten auf die Fahrbahn gekippt. Durch das Umkippen des Anhängers wurden laut Polizeibericht ein Stromkasten und die Leitplanke beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Bingen rückte an und sicherte zusammen mit dem Bauhof den demolierten Stromkasten. Die Straße wurde bis 20 Uhr beidseitig gesperrt. Es wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.