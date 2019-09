Anhänger mit Strohballen kippt um und prallt gegen Scheune.

Ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro ist bei einem Unfall am Samstagmittag entstanden.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit einem Traktor in Wallhausen auf der Schainbacher Straße. Hinter dem Traktor zog er zwei Anhänger, die mit Strohballen beladen waren. Als er nach links in die Limbacher Straße abbiegen wollte, war er wohl etwas zu schnell unterwegs. Zudem waren die Strohballen nicht richtig befestigt, so dass der Anhänger umkippte und gegen eine dortige Scheune prallte, die erheblich beschädigt wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 50-jährige keinen Führerschein besitzt. Nun muss er auch noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einer Anzeige rechnen.