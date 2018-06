Laupheim - Wenn Förster Norbert Schick vorführen möchte, wie die Folgen aussehen können, braucht er nicht weit zu fahren. Gleich um die Ecke im Heggbacher Wald bei Mietingen öffnet sich inmitten des Fichtenwaldes eine kleine Lichtung. „Das ist ein altes Käferloch“, erklärt er. Überwucherte Stümpfe verraten: Dort standen mal Bäume, die aber gefällt werden mussten. Und die beiden, die jetzt noch stehen, sind verdorrt. So könnte es in den Wäldern um Laupheim demnächst vielfach aussehen, wenn Bäume und Förster in diesem Jahr die Schlacht gegen einen hartnäckigen Gegner verlieren: den Borkenkäfer. Es wird ein harter Kampf. Das kleine Insekt, so vermuten die Fachleute, vermehrt sich gerade explosionsartig und bedroht dann in seiner Übermacht nicht nur gestresste und geschwächte Bäume, sondern ganze Waldbestände. „Wenn es viele gibt, gehen die Käfer auf alles“, erklärt Norbert Schick.

450 Hektar Staatswald

Der Leiter des Forstreviers Laupheim hat mit seinen Kollegen in diesen Monaten mehr zu tun als früher üblich im Sommer: Regelmäßiges „Käfermonitoring“ hält sie auf Trab. In dem mit gut 18 mal 18 Kilometern flächenmäßig recht großen Revier bedeutet das viel Fahrerei zwischen den Waldstücken, die weniger in der Laupheimer Gemarkung, aber vor allem über die Gemeinden Burgrieden, Achstetten und Mietingen verteilt sind. 450 Hektar sind Staatswald, 300 Hektar gehören Gemeinden, Pfarreien und Stiftungen, 800 Hektar sind in Privatbesitz. Aber ob in privatem oder staatlichen Besitz: Für alle Waldflächen mit Fichten oder Kiefern gilt derzeit höchster Alarm wegen der drohenden Ausbreitung des Borkenkäfers in diesem Sommer.

Es sind die veränderten klimatischen Bedingungen, die dem gerade mal vier bis fünf Milliimeter großen Insekt so Vorschub leisten, erklären der Revierförster Schick und der Kreisforstamtsleiter Georg Jehle bei einem Besuch im Heggbacher Wald. Die frühe und anhaltende Wärme eröffnete die Saison der Käfer ungewöhnlich früh, während zugleich Trockenheit die Bäume schwächt, weil sie weniger abwehrendes Harz produzieren können.

„Die Käfer sind drei Wochen früher als normal bereits aktiv geworden“, stellt Georg Jehle fest. Heißt: Sie vermehren sich drei Wochen früher – für die Bäume kann das zu einer zusätzlichen Gefahr werden: Es droht eine „dritte Welle“, befürchten die Forstfachleute.

Inmitten hoch aufragender Stämme erklären sie das, was sich derzeit unter dem schattigen Dach des Waldes abspielt, wie einen Krieg zwischen Bäumen und Buchdrucker – so wird der häufigste Borkenkäfer dieser Region auch genannt. Warum, das wird deutlich, wenn man Rinde abschält, die er befallen hat. Die Laufgänge der erwachsenen Tiere und die Larvengänge erinnern an hölzerne Buchdrucker-Vorlagen. Die sind meistens in den Fichten zu finden, der häufigsten Baumart im Raum Oberschwaben. Damit unterbrechen die Käfer die Wasserzufuhr der Bäume – sie sterben ab, Nach solchen Spuren von Befall halten die Förster jetzt Ausschau.

Indikatoren für die massenhafte Vermehrung der Borkenkäfer sind die Fallen, die an vielen Stellen des Waldes stehen. Sie locken die Tiere mit Duftstoffen in kleine Öffnungen, von wo sie in ein Fach fallen, aus dem sie nicht mehr heraus kommen. Die Förster zählen sie regelmäßig nach ihrem Volumen im Messbacher – und registrieren ihre wachsende Zahl. Aufhalten können die Fallen die Käfer nicht.

Erst am Montag, so erzählt der Förster Schick, habe er in einer Falle rund 6000 Stück gefunden: „Die sind jetzt richtig aktiv!“ Deshalb schauen die Frostleute nun genauer nach Spuren des stillen Kampfes in der Borke. Das könnte vermehrter Harzfluss sein, das könnte Bohrmehl von der Aktivität der Käfer sein. Das Mehl lässt sich dann am Fuß des Stammes entdecken.

Appell: Bäume im Blick haben

Ein verdächtiges Zeichen ist auch der sogenannte Spechtspiegel. Spechte lieben nämlich die leckeren Käfer und ihre Larven, spüren sie unter der Rinde auf. Heißt: Wo der Specht die Rinde aufgebrochen hat, sind auch noch mehr Käfer. Diese Bäume erhalten eine Markierung, werden in digitalen Karten festgehalten und so schnell es geht entfernt – ehe die Larven Käfer hervorgebeacht haben, die sich weiter ausbreiten. An den Waldwegen türmen sich die Stämme von befallenen Bäumen.

Und die eigentliche Wachstumssaison steht erst noch bevor – in diesem Jahr vielleicht mit drei Generationen, sprich: drei Wellen, Angreifern. Das einzige was hilft, ist frühzeitiges Eingreifen. Jehle: „Bäume müssen raus, ehe die Kronen verdorerrt sind.“ Der Forstamtsleiter appelliert deshalb an Privatwaldbesitzer, unbedingt die Forstprofis zu unterstützen und die eigenen Bäume genauer zu betrachten, damit Befall entdeckt und gemeldet werden kann. Nur so könne der Käfer über den Sommer aufgehalten werden. Er macht sich Sorgen um den Wald in diesem Jahr: „Wir haben schon mächtig Angst vor dem September.“

Stiller Kampf zwischen Baum und Borke

Laupheim (aep) - Gibt es die typische Buchdrucker-Signatur für ein Borkenkäfer-Gelege, ist es schon zu spät für die Pflanze. Der Krieg beginnt, sobald die Käfer im Frühjahr aktiv werden: Sie suchen sich Bäume, um sie zu besiedeln und in ihrer Borke Eier abzulegen (siehe Bericht oben). Noch hält sich die Zahl der Angreifer meist aber in Grenzen. Ist das Frühjahr kalt und nass, fällt es den Borkenkäfern auch schwer, geeignete Opfer zu finden.

In diesem Jahr aber sind die Bedingungen gut für sie – und sie starten schon mit einer großen Übermacht. Denn auch 2017, erklärt der Förster Schick, sei bereits ein starkes Jahr für die Käfer gewesen – dem ein mildes und trockenes Frühjahr folgte. Nun kann gerechnet werden: Die Vermehung erfolgt mit dem Faktor 60, Borkenkäferweibachen brauchen gut sechs bis acht Wochen für die Fortpflanzung. Heißt: In normalen Sommern bringt ein Weibchen 3600 Larven hervor – alle zusammen produzieren eine riesige Armee von Angreifern.

Die erste Welle, so erklärt Forstamtsleiter Jehle, kann ein befallener, gesunder Baum in der Regel noch abwehren: Er produziert verstärkt Harz, das die Insekten erstickt oder vergiftet – dazu braucht er das Wasser, das derzeit fehlt. Aber die Käferpopulation hat sich vielleicht in Stämmen festsetzen können, die nicht so stark sind. Vielleicht durch Blitzschlag, wie Fröster Schick bei jener Lichtung im Heggbacher Wald als Ursache vermutet. Ein einschlagender Blitz schwächte eine Reihe Bäume und öffnete dort vor Jahren dem Borkenkäfer die Tür. Welle eins mal 60: So viele junge Käfer kommen mit der zweiten Welle im Hochsommer. Sie überwältigen durch ihre schiere Anzahl mehr Bäume und schaffen eine starke Nachfolgegeneration. Die Käferpopulation explodiert, wenn sie nicht gestoppt wird, tötet flächig Baumbestand – und überlebt auch den Winter. Herrschen gute Bedingungen, kann es so weiter gehen. Erst recht, wenn auch noch eine dritte Generation bis zum Herbst zustande kam. Aus einem Weibchen werden dann rechnerisch 216 000 Tiere.

Wie das aussieht, offenbar das Schälmesser, mit dem der Förster von einer Fuhre Stämme im Wald etwas Rinde löst – jeder trägt etwa 3000 Käfer, sagt die Erfahrung. Überall zeigen sich die rippenartigen Gänge der Käfer. „Diese drei Gänge sind von den Weibchen“, erklärt Forstamtsleiter Georg Jehler. Sie führen von der „Rammelkammer“ weg, in der sie von einem Männchen befruchtet wurden. Die kleinen Gänge, die „Gräten“, wurden dann von ihren Larven in die Rinde gefressen, die sich nach ein paar Wochen als junge Käfer nach außen bohren. Sie kriechen zur Krone und fliegen von dort andere Bäume an – für neuen Nachwuchs.