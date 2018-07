Hamburg (dpa) - Klaus Scherer, ARD-Korrespondent in Washington, war beim Anruf seiner Bank überrascht: Jemand wolle mit seiner Kreditkarte gerade etwas in Philadelphia kaufen. Er sei aber doch ihres Wissens gerade in New York.

Diese unliebsame Erfahrung mit Kreditkartenklau per Computer sowie geheimnisumwitterte Hackerangriffe auf Google und andere Wirtschaftsunternehmen angeblich von China aus warenen die Impulse für Scherers Dokumentation „Angriff aus dem Internet - Wie Online-Täter uns bedrohen“. Die ARD zeigt den 45-Minuten-Film an diesem Mittwoch um 23.15 Uhr.

Ein Hacker schleicht sich per E-Mail in den Computer zweier argloser Teenies ein, zeigt Scherer in einer anderen Passage seines Beitrags. Per Webcam kann er sie nun beobachten, wie sie sich umziehen, anziehen, schlafen gehen. Das Internet eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Sabotage, Spionage. Und der einzelne steht eher machtlos dieser neuen Entwicklung gegenüber.

Scherer spricht vom Hase-und-Igel-Effekt: „Natürlich gibt es Abwehrmittel. Aber sie hinken der gegenwärtigen Entwicklung gewaltig hinterher.“ Und das Internet schafft eine ganz neue Lebensform, die wir erst noch in jeder Hinsicht in den Griff bekommen müssen. Scherer, Vater dreier Kinder: „Wir sagten früher unseren Sprösslingen: Geht mal abends um zehn nicht ins Bahnhofsviertel! Wenn sie heute Internet-Zugang haben, sind solche Mahnungen fast töricht. Jetzt drohen ganz andere Gefahren. Wir müssen also auch in der Erziehung junger Menschen umdenken.“

Die große Schwierigkeit bei seinem Film war eine angemessene optische Umsetzung: „Wie zeigt man das, was man praktisch nicht sieht?“ Und Schwierigkeiten bereiteten auch die Interviewpartner bis hin zu BKA-Chef Jörg Ziercke. Nicht etwa, weil die Herren nicht mit der Sprache herausrücken wollten. Eher schon, weil diese Sprache zwangsläufig von so viel Computerfachworten durchsetzt war, dass Scherer fürchten musste: Nicht so Computer-gewöhnte Mitmenschen verstehen uns nicht. Es sitzen ja nicht lauter 14-Jährige vor dem Bildschirm, für die diese Sprache bereits Alltag ist.

Auch er selbst musste einiges lernen. Dass zum Beispiel „phishing“ kein Ausdruck aus dem Angelsport ist, sondern das Abfischen von Daten bedeutet. Ein Gesprächspartner ließ allerdings an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: der frühere US-Nationale Sicherheitsberater Richard Clarke. In allem Freimut erzählt er, dass er selbst vor dem Afghanistan-Krieg Hacker-Attacken in Auftrag gegeben hatte, jedoch enttäuscht feststellen musste, „dass es dort nichts gibt, was man mit Cyberwaffen attackieren kann.“ Doch auch das dürfte sich bei der jetzigen Rasanz technischer Entwicklungen rasch ändern.