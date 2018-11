Angelo Kelly und Familie spielen in Kempten

Nach demComeback der Kelly Family, dem Nummer-1-Album „We Got Love“ und ausverkauften Konzerten, konzentriert sich Angelo Kelly wieder voll auf die Musik mit seiner eigenen Familie, mit der er Ende des Jahres auf „Irish Christmas“-Tour geht. Am 5. Dezember kommen sie in die bigBOX Allgäu. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

„2010 bezogen wir ein Wohnmobil, ließen alles hinter uns und lebten von ganz wenig“, sagt der 36-Jährige rückblickend. „Aber wir haben die Welt gesehen, viel Zeit für einander gehabt und angefangen, gemeinsam Musik zu machen.“ Vor fünf Jahren entscheidet sich die Familie wieder für einen festen Wohnsitz und lebt seitdem in Irland. Das aktuelle Album „Irish Heart“ ist ein Tribut an das Land, aus dem die Kellys ursprünglich stammen, heißt es in der Konzertankündigung. Eindrucksvoll unterstreicht der Longplayer, wie sehr Angelo Kellys Familie in den vergangenen Jahren musikalisch gewachsen ist. Auf Anhieb steigt das Ende Mai veröffentlichte Album von null auf Platz zwei in die deutschen Album-Charts ein und hält sich monatelang in den Top 30.

Mit „Irish Christmas“ startet Ende November die bis dato größte Tourneeproduktion, die Angelo gemeinsam mit Ehefrau Kira und den Kindern Gabriël, Helen, Emma, Joseph und William je gespielt hat. Nach der musikalischen Auszeit Ende letzten Jahres, in der sich der Vollblutmusiker ganz auf das Comeback mit seinen Geschwistern konzentriert hatte, steht in der Adventszeit 2018 endlich wieder gemeinsame Bühnenzeit mit der eigenen Familie an. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich insbesondere die Kinder musikalisch weiterentwickelt haben, die wie ihre Eltern voller Vorfreude der am 27. November beginnenden Weihnachtstournee entgegenblicken.

Inspiriert von den irischen Wurzeln der Familie werden Angelo und seine Familie den Fans die irische Weihnachtstradition näherbringen, so die Ankündigung weiter. Eigens dafür interpretieren sie Weihnachtsklassiker, die nahezu jedermann in Pop-, Jazz- oder Klassikfassung kennt, auf ganz eigene Weise. Ihre Versionen im irischen Gewand klingen so, als seien diese Songs nie anders gespielt worden. Neben ruhigen, sehr emotionalen Momenten und Songs vom aktuellen Album gibt es getreu den irischen Weihnachtsgepflogenheiten auch Lieder, bei denen ausgelassen getanzt, gefeiert und gelacht werden darf. In der aufwendigen und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Tourneeproduktion kommen Angelo Kelly & Family dem Publikum nah wie eh und je. Neben der Musik sorgen beeindruckende Lichtstimmungen und Einspieler auf großen Videoleinwänden für echtes irisches Lebensgefühl. Musikalisch unterstützt wird die Familie von sechs erstklassigen Musikern aus der traditionellen irischen Folkszene. Mit Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln und viele anderen Instrumenten im Gepäck werden sie gemeinsam das Publikum begeistern. Die typischen und faszinierenden Kelly-Stimmen im Vordergrund werden dabei für emotionale Gänsehautmomente sorgen.