„Angela Merkel würde ich gerne mal bei mir haben“

Sieben Jahre gibt es in Markdorf inzwischen die „I mein halt“-Reihe von Kreisrat Ernst Arnegger. Ende des Monats steht der erste Gesprächsabend im neuen Jahr an, dann geht es um aktuelle Tendenzen in der Stadtentwicklung. SZ-Redakteur Christian Gerards sprach mit dem ehemaligen Landtagsabgeordneten der CDU aus Markdorf über „I mein halt“.

SZ: Herr Arnegger, Sie starten mit Ihrer „I mein halt“-Reihe am 30.Januar. Worauf dürfen sich die Zuhörer im Zunfthaus Obertor freuen?

Ernst Arnegger: Es wird hochinteressante Informationen seitens der Fraktions- und Gruppensprecher aus dem Markdorfer Gemeinderat und eine spannende Diskussion geben. Den Schwerpunkt bildet die aktuelle Stadtentwicklung, insbesondere beim Wohnen, Gewerbe, beim Rathausareal und dem Markplatz. Es sind die Themenbereiche, die in jüngster Zeit auf den Plan gekommen sind, so wie etwa der Bahnhof und das Bahnhofsareal. Aus meiner Sicht ist das Areal an der Eisenbahnstraße in einem katastrophalen Zustand. Viele haben mich schon gefragt, was die Stadt mit dem Gelände vor hat. Das wollen wir bei „I mein halt“ mal hören.

SZ: Haben Sie auch schon die nächsten Themen im Kopf? Was soll auf die Stadtentwicklung folgen?

Ernst Arnegger: Normalerweise gehe ich von „I mein halt“-Termin zu „I mein halt“-Termin. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen stehen aber schon die nächsten beiden Themen fest. Landrat Lothar Wölfle kommt am 24. April und wird nicht nur über die Kreispolitik, sondern über die OEW und EnBW berichten – insbesondere nach der Energiewende. Die OEW ist im westlichen Bodensee nicht so bekannt, weil wir hier ja das Badenwerk hatten. Am 19. Juni kommen die Bundestagskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien. So haben die Bürger die Gelegenheit, alle Kandidaten zu einem frühen Zeitpunkt kennenzulernen. Das habe ich schon einmal gemacht, und das Echo darauf war sehr positiv.

SZ: Gibt es auch einen „I mein halt“-Abend zur anstehenden Bürgermeisterwahl?

Ernst Arnegger: Das kann ich noch nicht absehen, schließlich gibt es ja noch keinen Fahrplan. Sobald dieser feststeht und es klar ist, welche Bewerber es gibt, dann kann es sein, dass es eine Extrarunde von „I mein halt“ geben wird. Bisher habe ich erst eine Extrarunde gemacht, die war zum Thema Windkraft auf dem Gehrenberg.

SZ: Hatten Sie, als Sie vor sieben Jahren mit der Gesprächsreihe angefangen haben, gedacht, dass Sie so lange durchhalten?

Ernst Arnegger: Damals habe ich keine Vorstellung davon gehabt, wie lange ich die Reihe mache. Nach fünf Jahren bin ich von der Narrenzunft „geehrt“ worden, weil in der Zeit im Obertor ja auch etwas Geld in die Kasse der Zunft geflossen ist. Das hat mich richtig gefreut. Ich habe mit einer kleinen Stammtisch-Runde in den Bürgerstuben angefangen. Damals kam schon der Vorschlag, die Runde mit kompetenten Gesprächspartnern zu machen. Die Räumlichkeiten in den Bürgerstuben waren schnell zu klein, sodass ich ins Obertor gegangen bin. Dort bin ich geblieben, weil dort alles stimmt.

SZ: Was war denn aus Ihrer Sicht das bisher interessanteste Thema bei „I mein halt“?

Ernst Arnegger: Ich kann eigentlich nicht sagen, welches Thema das interessanteste war. Es waren eigentlich alle Abende informativ und interessant. Vom Lokalkolorit war es sicher die Muldenbachstraße, dabei geht es ja nicht nur um die Straße, sondern um die Erweiterungsmöglichkeiten von Campingplatz und Gewerbegebiet Riedwiesen. Sehr interessant waren auch die Gespräche zur Globalisierung, über die Sozialhilfe und die Sicherheit. Ich lasse jede Meinung so stehen. Es ist gut, wenn die eine oder andere Idee auch mal Anklang findet und in den Meinungsbildungsprozess im Gemeinderat kommt.

SZ: Gibt es ein Thema, das sie gerne angehen möchten, bei dem Ihnen aber die Partner fehlen?

Ernst Arnegger: Nein, das hat es bisher noch nicht gegeben. Ich bin aber offen für Themenvorschläge, die ich gerne aufgreife, wenn es ins Programm passt.

SZ: Wie sieht es mit der Resonanz aus? Wie viele Zuhörer kommen denn zu „I mein halt“?

Ernst Arnegger: Wir waren im Obertor fast immer oben, und ich hatte im Durchschnitt 40 bis 50 Zuhörer, etwa ein Drittel davon sind Stammgäste. Viele kommen aber auch je nach Thema oder Gast. Manchmal ist der Gast wichtiger, und die Zuhörer kommen dann nicht unbedingt wegen des Themas.

SZ: Wer wäre denn Ihr Wunschgast für „I mein halt“ auf dem Podium, wenn Sie die freie Wahl hätten?

Ernst Arnegger: Angela Merkel würde ich gerne mal bei mir haben. Aber das ist Utopie. Das ist aber auch bei Bundespräsident Joachim Gauck auch so.