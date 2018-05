Angehende Elektro-Techniker erhalten Zertifikat

Ein Stück Identität des Zeppelin Konzerns ist zurück in Friedrichshafen: der Gaylord Gladiator, ein in der Welt einzigartiges Automobil. Am Mittwoch wurde es im Zeppelin Museum vor etwa 200 geladenen Gästen enthüllt. Es ist Teil der am heutigen Donnerstag eröffnenden Ausstellung „Innovationen! Zukunft als Ziel“. Der Wagen wird dem Museum von der Zeppelin GmbH als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

1956 haben die beiden amerikanischen Millionärssöhne Jim und Ed Gaylord die Fahrzeuginstandsetzung Friedrichshafen (FIF), die im ...