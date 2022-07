Tuttlingen (sz) - Dieser Vogel hat zu lange gebraten: Aufsteigender Rauch eines etwas zu heftig angebratenen Hähnchens hat am Dienstagabend, kurz vor 20.30 Uhr, in einem Wohnhaus in der Unteren Hauptstraße einen Rauchmelder ausgelöst und so zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Schnell stellte die mit vier Fahrzeugen und knapp 20 Mann eintreffende Feuerwehr Tuttlingen laut Mitteilung fest, dass kein Brand vorlag und rückte wieder ab.