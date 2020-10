Tettnang (sz) - Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang ist am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr zu einem Brandalarm in die Narzissenstraße gerufen worden. In einer Asylbewerberunterkunft hat verbranntes Essen auf den Herd den Alarm ausgelöst. Zu Schaden kam es nicht, heißt es im Polizeibericht. Nachdem die Wehrleute das verbrannte Essen beseitigt und gelüftet hatten, konnten sie wieder abrücken.